Replik: Överbefolkning är problemet – oändlig expansion är omöjlig

Nej, Pär Granstedt, att bygga framtiden på önskedrömmar är inte hållbart (LT, 3 november), verkligheten får alltid sista ordet. Se dig omkring på hur världen ser ut och i vilken riktning den utvecklas och upptäck att det globala samarbetet och den solidaritet ditt resonemang kräver saknas.

Såväl fysiskt som psykiskt välmående skapas av helt andra faktorer där miljön i båda fallen har mycket stor betydelse. Det är i dina välmående, tättbefolkade exempel vi hittar den hälsofarliga luften, inte på den landsbygd Centerpartiet säger sig värna om. Det är i dina exempel vi hittar den förstörda naturen, det skitiga vattnet och det tynande djurlivet.

Överbefolkningen har skapat trängseln som skapade pandemin. Trängsel har alltid varit den värsta spridaren under alla farsoter mänskligheten drabbats av och trängsel är ett resultat av överbefolkning, inte av överkonsumtion.

Att ett växande välstånd skulle minska befolkningstillväxten är bara en villfarelse. Makt är en starkt drivande kraft och antalet diktatorer/diktaturer som vill öka sin makt genom mänsklig tillväxt är inte i avtagande.

Om världen skulle fungera så enkelt skulle det alltså räcka med att det Per Granstedt kallar överkonsumtion minskar. Låt oss titta på det ur strikt matematisk synvinkel. Vi minskar konsumtionen hos de som du anser överkonsumerar till en lägre nivå. Hållbar konsumtion skriver du. Sedan fördelar vi alla resurser lika i världen. Under tiden fortsätter befolkningen att öka, vilket innebär att konsumtionen per capita måste minska, och till slut orsakar överbefolkningen att resurserna inte längre räcker till åt alla. Vad tror du händer då? Enkel matematik som synes.

Till detta kommer den helt omöjliga logistiken att fördela resurserna över klotet. Här kommer verkligheten in, här räcker inte drömmar och önskningar.

Termen hållbar har blivit ett riktigt modeord som används i alla möjliga och omöjliga sammanhang som en positiv markör. För en hållbar, i termens rätta bemärkelse hållbar, värld krävs en balans mellan antalet människor och Jordens förmåga att producera resurser. Oändlig expansion i en begränsad rymd är en omöjlighet.

Erik Stenborg

Population matters Sweden