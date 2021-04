Replik: Färdtjänst- och sjukresor är trygga i Region Stockholm

Signaturen ”En som är insatt i detta” uttrycker som jag tycker onödig oro för spridning av smitta vid Färdtjänstresor. Smittskydd har varit högsta prioritet i Region Stockholms färdtjänst- och sjukreseverksamhet (den största i sitt slag i världen) under hela pandemin. Vi i färdtjänstnämnden beslutade redan i april förra året att stoppa samåkning och samplanering av färdtjänstresor. Så länge pandemin pågår reser en passagerare åt gången.

Tillsammans med taxibranschen har olika åtgärder, i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, för att göra resan så smittsäker som möjligt införts. Exempelvis rörande strikt krav på att ingen förare med någon form av möjligt symptom får köra, kontinuerlig bilsanering, handtvätt mellan resorna samt rekommendation om munskydd med mera.

Många åkerier har dessutom monterat särskilda barriärskydd mellan passagerare och förare. Det signaturen reagerat på är sannolikt ett förtydligande av vad som avses med kundval inom specifikt rullstolstaxiverksamheten (som i sig dessutom bara finns i Region Stockholm).

Den som reser med rullstolstaxi har möjlighet att välja leverantör, men inte enskild förare vid sina resor. Något hundratal av de drygt 12 000 resenärer i färdtjänsten med specifikt tillstånd för rullstolstaxi har i praktiken fram till i år valt att generellt alltid resa med samma förare. Just den praktiska möjligheten har inte fungerat, lett till överutnyttjande och övriga felaktigheter till en årlig extra kostnad av uppemot 30 miljoner kronor. Det är detta som vi i år har åtgärdat.

Riskgrupper som behöver göra vårdbesök ska kunna göra det utan att riskera att hamna i möjlig trängsel i den allmänna kollektivtrafiken.

Den samlade färdtjänst- och sjukreseverksamheten ska dock betraktas som trygg och säker även nu under pandemin. Det är därför vi exempelvis i Region Stockholm redan under förra året även fattade ett principbeslut om att bevilja sjukresor i taxi (samma avtalssystem, men annat lagligt regelverk, som för färdtjänstresor) för alla 70-plussare eller som i övrigt tillhör riskgrupper för covid-19 nu under pandemin. Riskgrupper som behöver göra vårdbesök ska kunna göra det utan att riskera att hamna i möjlig trängsel i den allmänna kollektivtrafiken.

Sammanlagt har vi cirka 65 000 personer med tillstånd för färdtjänst i Region Stockholm, plus dagligen tusentals tillfälliga eller kontinuerliga sjukreseresenärer. Vår färdtjänst måste hålla ihop och vara säker. Ska vi ha en färdtjänst som går i tid och i övrigt håller en god kvalitét måste systemet vara ekonomiskt hållbart samt inte kunna missbrukas. Både nu under pandemin, och efteråt.

Fredrik Wallén (KD)

ordförande färdtjänstnämnden Region Stockholm