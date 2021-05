Ramstedt snuvar SBBK-stjärnan på pris: ”Väldigt underskattat”

Efter SM-guldet 2019 tog Adam Ramstedt beslutet att lämna moderklubben SBBK. Under de två säsonger som passerat har han utvecklats från rollspelare till stjärna i SBL.

På onsdagen utsågs han till årets försvarsspelare i ligan – och nådde ett av sina mål med säsongen.

– Det är kul. Riktigt kul. Det är många som kan glömma bort försvarsaspekten i basket ibland. Försvar är väldigt underskattat, säger den 25-årige Södertäljesonen.

Ramstedt vann omröstningen med 31,1 procent av rösterna, före Jämtlands center Cyril Langevine med 23,7 procent. SBBK:s stjärna Viktor Gaddefors slutade fyra med 12,8 procent. En blick på Adam Ramstedts siffror för Norrköping – i kombination med att laget haft seriens bästa försvar – förklarar varför.

25-åringen var tvåa i ligan i både returer (10,9 per match) och blockar (1,3 per match), och adderade 0,7 steals per match till det. Två gånger under säsongen noterade han fyra blockar i en match.

– Defensiven är en del som jag haft i mig i min karriär. Det jag utvecklat här är att vara ett ankare där bak. Att vara högljudd och bestämd i allt man gör. Att alltid försöka styra försvaret, säger Ramstedt, som nu förbereder sig för semifinalserien mot Nässjö.

– Vi har haft en bra träningsvecka. Nu känner man sig fräsch igen.

Hur skulle du tippa utgången mellan Södertälje och Jämtland i den andra semifinalen?

– Det kommer att bli jämnt. Om Viktor Gaddefors lirar så tror jag att Södertälje vinner i slutändan. Men det kommer vara en fajt.