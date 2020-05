Prövande tid för SPTK-talangerna: ”Bara att träna och vara redo nästa år”

14 år gammal hade han börjat upptäcka sin talang – och förädla den. I en artikelserie om olika idrottstalanger i Södertälje med omnejd intervjuades Simon Yitbarek av LT, och i intervjun satte han upp ett högt mål – att vara topp hundra i världen inom tio år.

Halva den tiden har nu gått och en 19-årig Simon Yitbarek är fortfarande rankad bland Sveriges bästa för sin ålder, och är den amatör som har mest ATP-poäng. Just nu är han rankad bland de 600–700 bästa i världen, men målet just nu är inte att ligga högt på listorna. Även om drömmen är densamma nu, som för fem år sedan.

– Till hundra procent, självklart, säger Simon. Det är det jag siktar på. Det är ett mål som är svårt att nå, och skulle vara otroligt om jag lyckades, men det är mitt mål.

Han minns tillbaka på när artikeln gjordes. Då var han 14, nu har han snart gått ut gymnasiet.

– Det var en dröm då. Mina resultat var inte så bra egentligen, jag var väl bland de åtta bästa i Sverige i min ålder. Jag har tagit större steg hela tiden, och nu är jag en av de bästa i min ålder. Självförtroendet stärks hela tiden.

Han är en del av en träningsgrupp i SPTK under ledning av tränaren Yerko Müller. Arvid Nordqvist, 21, från Trosa är med, liksom Daniel Svensson, 24, som ursprungligen är från Växjö och har flyttat till Södertälje på heltid för att satsa. De har fått sällskap på träningarna av 16-årige Elliot Moberg.

– Det är ett bra gäng. Det är inte alla klubbar som har flera spelare på så hög nivå. Vi har bra tillgänglighet till banan och bra tränare. Det är bra, säger Simon Yitbarek.

Det här året hade han inte satt upp några mål kring att klättra på rankingen, utan bara fokusera på att utvecklas som tennisspelare, gå klart skolan och söka vidare till universitet för att kombinera tennisen med studier på distans. Så här långt är han nöjd med hur långt han kommit med sin tennis.

– Det är okej, med tanke på hur utvecklingen sett ut. Jag var inte på den nivån som dagens unga spelare håller i deras ålder. Det har gått uppåt, det är jag glad över. Jag har potential att utvecklas men mycket kvar att jobba med, säger Simon Yitbarek.

Daniel Svensson har varit upp och ner i sin tennissatsning, men gör nu ett helhjärtat försök att bli så bra som möjligt. Han har vunnit flera tävlingar på den svenska vintertouren och den här våren skulle han ha rest utomlands för att tävla och se hur långt träningen tagit honom.

– Jag hade som mål att först och främst komma till Stockholm Open-kvalet, och ett annat mål att komma in på topp 500 i världen innan årets slut. Men det blir tufft när det inte finns några turneringar. Nu är det bara att träna och vara redo nästa år. Det är då det gäller, säger Daniel Svensson.

Egentligen skulle de tre satsande SPTK-spelarna ha varit i Nigeria i april och tävlat, och sedan skulle säsongen ha varit i full gång.

– Det är konstiga tider även för tennisspelare. Men det gäller att ta det på rätt sätt. Det är lätt som idrottsman just nu att tappa motivationen, säger tränaren Yerko Müller.

När all världens idrott står still är inte tennisen något undantag. Den världsomspännande tävlingscirkusen är givetvis omöjlig att genomföra under den pågående coronapandemin.

Häromdagen sade även den tidigare världsstjärnan Goran Ivanisevic, som numera är tränare till världsettan Novak Djokovic, att han inte tror på några större tennisturneringar i år.

– Tidigast våren 2021 tror jag turneringarna är igång som vanligt, sade Ivanisevic enligt SVT.