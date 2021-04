Per From – tidigare Sverige-vd för Astra Zeneca har avlidit: ”Han gjorde ingen skillnad på personer”

– Jag har sällan stött på en så social person som var så intresserad av människor. Han hälsade lika glatt på personalen i matsalen som på sina direktörskompisar, säger Staffan Ternby, tidigare informationsdirektör på Astra Zeneca och yrkesverksam samtidigt som Per From.

Staffan Ternby berättar om hur Per, eller Pelle, som kamraterna kallade honom, kunde stanna och prata med vem som helst.

– Han gjorde ingen skillnad på personer. Han var hederlig, hade inga baktankar. Det var raka rör när man hade med Pelle att göra. Det var därför han blev så populär både inom och utanför företaget.

Per From hade sitt ursprung i Skövde. Som utbildad apotekare rekryterades han till Astras smärtforskning.

– Första gången jag stötte på hans namn var i samband med att han satt som akademikerfackets representant i styrelsen för Astra under ett antal år, berättar Staffan Ternby och återger en anekdot som Per gärna själv berättade om.

– När han skulle hälsa på gamle Jacob Wallenberg, som var styrelseordförande, presenterade han sig med sitt namn, From. ”Är det ett namn eller ett tillstånd?” frågade Jacob Wallenberg, säger Staffan och skrattar åt minnet.

Smärtforskningen kom att delas upp i olika bolag under namnet Astra pain control och företaget var ledande inom lokalbedövning med sitt Xylocain. Per From hade plats i ledningen och fick hoppa in som tillförordnad vd när det krävdes.

– Han var duktig på att administrativt hålla ihop saker och ting.

Staffan Ternby vill framhålla en av Per Froms större bedrifter. Astra ville bredda smärtforskningen och 1994 flyttade Per From till Montreal i Kanada med uppdrag etablera en enhet inom smärtforskningen där. På universitetet i Montreal fanns nämligen några av världens ledande smärtforskare och dem ville Astra komma åt.

– Han började från scratch, köpte en tomt, lade första stenen till anläggningen och fick rekrytera det gäng som skulle arbeta med smärtforskningen. Det gjorde han på ett fantastiskt bra sätt. Och det uppskattades av kanadensiska regeringen som gärna såg att Europeiska företag etablerade forskning i Kanada, berättar Staffan Ternby och fortsätter.

– Han fick snabbt kontakter på högsta nivå eftersom han hade en fantastisk förmåga att skapa kontakter. Han hade spelat ishockey som ung och kom med i kretsarna kring ledningen av Montreal Canadiens. Han hade en egen loge på arenan i Montreal.

Per From arbetade i Kanada mellan 1994 och 1999. I samband med hopslagningen av Astra och Zeneca flyttade han hem till Sverige.

– Det fanns ingen chef för den samlade verksamheten i Sverige. Det behövdes någon som kunde vara juridiskt ansvarig för Astra Zeneca AB:s verksamhet i Sverige. Han blev en administrativt sammanhållande kraft. Man kan kalla det Sverige-vd, säger Staffan Ternby.

Den rollen hade Per From fram till pension 2005.