Per från Östertälje gick in i väggen – räddades av sin hobby: ”Det är bara fåglarna och jag”

– Jag har alltid varit en hundra procent all in-människa och det gäller både i jobbet och det privata. 2015 blev det lite för mycket för mig. Då rasade jag ihop, säger 56-årige Per Karlsson från Östertälje.

Per blev då sjukskriven från sitt arbete på förpackningsutvecklingen på Astra Zeneca. Även om han sedan tidigare uppskattat att fotografera ute i naturen fick hobbyn nu en särskild betydelse.

– Jag upptäckte naturen igen och använde den för återhämtning. Den ger mig avkoppling från mitt normala liv. Alla krav försvinner och jag hamnar i ett slags harmonitillstånd där jag slipper tänka på annat.

Per menar att när han är där ute i sin ensamhet skärps sinnena. Ljuden och synintrycken blir starka och upplevelsen kommer i fokus.

– Eftersom jag är som jag är, har jag ju gått all in på det här också – och jag vill förmedla den känsla som jag får till andra. Det finns ingenting som gör mig gladare än när jag hör om någon som blivit inspirerad av mina bilder och sedan kommit ut i naturen.

Vad är skillnaden mellan att gå all in på jobbet och att gå all in när det gäller naturfotografering?

– Inte mycket. Risken för mig är lika stor i naturen som på jobbet. Det är något jag får bära med mig hela livet. Jag har haft långa perioder där jag tagit paus i mitt fotograferande, när jag känt att jag fotograferat av fel anledning, säger Per och fortsätter:

– Istället för att gå ut i naturen, njuta och låta bilderna komma till mig så kan det istället bli en jakt, en prestation som tar udden av naturupplevelsen. Därför måste jag, precis som på jobbet, vara uppmärksam. Balans är mitt ledord.

Per tillbringar tid i flera olika naturreservat och naturområden i närområdet. Lina Lersjö, Hjälstaviken, Angarnssjöängarna är bara några exempel. Ibland längre bort som till Hornborgarsjön eller Tysslingen i Örebro. Han har också fotograferat vilda djur i Afrika

Det var stillheten och tystnaden med bara naturens ljud som från början gav Per den återhämtning han behövde Men LT:s reporter träffar Per vid en av hans favoritsjöar som han senare kom att upptäcka, Flaten i Rönninge, bara ett stenkast från pendeltågsstationen och bokstavligen bara ett par meter från den bullrande trafiken på Dånviksvägen. Här håller skäggdoppingen till, ett av Pers favoritmotiv.

Per gör sig redo att ta sig ut på sjön med sitt flytgömsle. Han klär sig i dubbla ullunderställ och utanpå det drar han på sig en torrdräkt. Sedan kryper han in i sitt gömsle.

Det ser ut som ett litet kamouflagemönstrat tält, men Pers ben sticker ut undertill vilket gör att han kan ta sig fram gående på bottnen. I gömslet finns en hållare för kameran. Enbart det stora objektivet avslöjar att det döljs en fotograf därinne.

– Jag konstaterade att jag varit med mitt flytgömsle i den här sjön 43 gånger sedan 2019. När jag är ute i sjön försvinner omvärlden. Då är det bara fåglarna och jag.

Resultatet har blivit en bok om skäggdoppingen, som Per givit ut själv.

Fotograferingen har alltid varit en syssla vid sidan om Pers vanliga arbete på Astra Zeneca. I mer än tio år jobbade han som frilansare åt tidningen Bilsport och andra motortidningar, och redan under 90-talet var han ansluten till en bildbyrå där han kunde sälja sina naturbilder.

Han driver sin fotografering som en enskild firma, PVK Foto, där PVK står för Per Valentin Karlsson. Men det är ingen större business, menar Per.

– Jag säljer bilder både online och till lokala personer och företag. Jag har också inlett ett samarbeta med Galleri Glans på nedre Torekällgatan och jag har löpande utställningar på Galleri Zebra bland annat. Sedan har jag börjat filma en del när jag är ute, och det kräver ny utrustning som tar tid att lära sig. Och jag har börjat arrangera fotoresor där vi fotograferar havsörn och sparvhök.

Hur går det med balansen, det här börjar ju nästan likna ett arbete?

– Det är fortfarande ett fritidsintresse. Men man får väl börja tänka på vad man ska pyssla med som pensionär. Det finns kanske en möjlighet att ägna sig åt sin hobby då, säger 56-åringen.