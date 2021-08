Peder Fredricson om OS-guldet: "Man måste gå all in"

Södertäljeryttaren Peder Fredricson hade sedan tidigare tre OS-silver, två individuella och ett i lag. På lördagen ordnade han tillsammans med Henrik von Eckermann och Malin Baryard Johnsson Sveriges första OS-guld i lagtävlingen sedan 1924.

– Det är nästan overkligt nu när man står här. Det känns overklig därför att man vet hur lätt det ramlar en bom och då vinner man inte, säger Fredricson.

– Men å andra sidan så förtjänade vi guld för vi har varit så pass bra hela teamet sedan vi kom.

Efter en delad förstaplats gick finalen till omhoppning mellan Sverige och USA, där svenskarna kom ut på topp. Fredricson var siste ryttare i omhoppningen och säkrade guldet för Sverige.

– När jag gick in i omhoppning så hade jag bestämt mig för att ge allt. Jag är sist ut, då finns det bara ett läge, säger Fredricson som lyckades hålla nerverna i schack hela vägen.

– Just i dag satt instinkterna rätt. Man måste gå all in i de lägena annars når man inte fram. Och det är inte alltid man når fram ändå, men i dag gjorde vi det, säger han om det sista hindret.