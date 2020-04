Passar på att repetera nästa pjäs från hemmasoffan – Oktoberteatern lindrigt drabbat i kultursektorn

– Vi hade tur, säger Jonas Holmberg, regissör och scenograf på Oktoberteatern.

De fick skjuta upp några spelningar av succén Män rör sig på isigt plåttak till hösten. De två anlitade skådespelarna Mankan Nilsson och Staffan Göthe hade inget problem med det. Resten av de planerade föreställningarna under våren spelas uteslutande av anställd personal.

Ekonomiskt funkar det eftersom teaterna har stora bidrag men i längden behöver man spela för publik för att det ska gå ihop.

Oktoberteaterns skolspelningar av Vårvisan kan genomföras som tänkt med extra avstånd i publiken, handtvätt och ingen kontakt med ensemblen för att minska smittorisken. Men även om teatern har gjort vad den kunnat har skolor bokat av.

– Skolorna känner sig oroliga, säger Jonas Holmberg.

De har avbokningar på mellan 60 och 70 procent. Ofta handlar avbokningarna om att eleverna behöver åka kollektivtrafik till teatern.

Oktoberteatern hade också planerat allmänna spelningar av Vårvisan. De är inställda men teatern har jobbat på att ge publiken pjäser digitalt.

Oktoberteatern play sjösattes den 28 mars. Där finns pjäser som filmats för att visas på tv men inte sänts. Det går att se Bouncers och Fem myror är fler än fyra elefanter. Fler är på gång.

Samtidigt som skolspelningarna ställts in har ensemblen fått tid över. Därför har de börjat läsa in ungdomspjäsen Vägen som de planerar att spela till hösten. Vägen är skriven av Anis Hamdoun, en tysk exilsyrier som skrivit en pjäs om flykten till Europa under den våg som kom 2015–2016.

– Det är ett sätt att hålla det kreativa i gång, säger Jonas Holmberg.

Den pjäsen jobbar teatern nu med över Skype. Skådespelarna gör läsningar av texten på distans och har börjat långt tidigare än tänkt. De ses två timmar på förmiddagen och två timmar på eftermiddagen över nätet.

Jonas Holmberg kan inte hålla sig för skratt när han berättar hur de jobbar.

– Det är absurt. Teater bygger verkligen på att man spelar mot varandra live och att folk tittar live, säger han.

Men det har gått oväntat bra att repetera via video.

– Vi har möjlighet att komma långt utan att ses i vår.

Men senast i augusti behöver de komma i gång med riktiga repetitioner.

Samtidigt som läsningarna via nätet ger dem en start fungerar det också som någon form av terapi att ses på det sättet och prata av sig.

– Vi har lagt någon form av spontan ribba för hur vi ser ut. Det är karantänklädsel. Folk glömmer bort att tvätta håret och borsta tänderna.

Genomför vissa skolspelningar

Efter att coronaepidemin slog till har Oktoberteatern ställt in alla offentliga spelningar. Pjäsen Vårvisan spelas fortfarande för de skolor som inte bokar av. Alla får möjlighet till social distans och smittskydd med handtvätt och liknande.

Teatern har släppt en del gamla pjäser och lagt upp dem för streamning. Elises salong kommer också sändas digitalt från Elises Einarsdotter vardagsrum. I samband med det uppmanar teatern folk att stötta Musikerförbundet som i sin tur ger vidare till de hårt drabbade frilansmusikerna i Sverige.