Oyal: ”Hade en väldigt dålig tid i Djurgården – Magnus Pehrsson var överambitiös”

Sommaren 2011 gjorde Nahir Oyal klart med Djurgården. Han fortsatte dock i Syrianska säsongen ut innan han anslöt till Djurgården.

Han bytte därmed också tränare från Özcan Melkemichel till Magnus Pehrsson.

Tiden i Djurgården skulle visa sig bli en besvikelse för Oyal, som under debutsäsongen i Stockholmsklubben spelade nio matcher varav tre från start. Våren 2013 blev det tre starter och två inhopp. Magnus Pehrsson sa upp sig och in kom norrmannen Per Mathias Högmo, som inte visade något förtroende för yttern – och därefter blev det aldrig någon mer match i den blårandiga dressen. I stället lånades Oyal ut till Syrianska och turkiska klubben Sanliurfaspor innan han i mars 2015 lämnade Djurgården permanent för just Syrianska.

I en intervju med LT-sporten berättar Oyal, som i dag spelar i division 4-laget Södertälje FF, parallellt med att vara Sveriges bästa footgolf-spelare och en drivande person i organisationen Hero of the talk, om den misslyckade sejouren i Djurgården.

– Jag vill inte skrämma iväg barn från fotbollen, men ju högre upp man kommer desto mer försvinner glädjen. Så var det för mig i alla fall. Den riktiga glädjen försvann när pressen var att vinna, vinna, vinna... Jag glömde bort att njuta. Så var det i Djurgården. Jag hade en väldigt dålig tid där tyvärr, säger Oyal, som inte var nöjd med hur Magnus Pehrsson hanterade den då unge syrianen i blårandigt.

– Jag var ju den där fria spelaren som skulle göra mycket framåt och jag var ju både ung och oskolad, men han ville göra om mig för mycket och försökte ändra mig från den jag var. Det var för mycket fokus på att utveckla mina taktiska färdigheter – vilket då gjorde att jag i stället tappade det som jag var bra på. Det blev för mycket skolning helt enkelt.

När Magnus Pehrsson våren 2011 tog över ”sitt” Djurgården, klubben som han gjorde 119 framträdanden i som spelare, var laget tabelljumbo och han räddade kvar laget i allsvenskan med en elfteplats. Året därpå slutade Dif nia innan det bara efter ett par matcher 2013 blev slutet för ”MP”. Han avgick själv efter att känt sig hotad från anhängare till klubben.

Nahir Oyal tycker att Pehrsson, som sedermera blev estnisk förbundskapten och SM-guldvinnare med Malmö FF, överjobbade i Dif vilket gav motsatt effekt än det som han önskade.

– Magnus Pehrsson var överambitiös både vad gäller mig och hela laget. Det blev pannkaka. Jag minns att han pratade med mig om grejer som jag inte förstod. Det blev helt fel, konstaterar Oyal, som efter en lånesejour i Turkiet återvände till Djurgården inför 2015 års säsong, men som kort senare lämnade klubben permanent då han inte kände något förtroende från nya tränaren Pelle Olsson.

– I Turkiet kunde jag njuta av fotbollen då jag där bara kunde ägna mig åt det offensiva spelet. Tillbaka i Djurgården körde jag vidare på samma spår och brydde mig inte så mycket om vad de tyckte. Jag passade inte in i Pelles filosofi och han fick ju till det väldigt bra med Djurgården den säsongen. De hämtade in nya spelare som jag ärligt kände inte var bättre än vad jag var, men Djurgården ville bli av med mig och då kom vi överens om att bryta. Det var lika bra.

LT-sporten har varit i kontakt med Magnus Pehrsson, som efter sortin från Kalmar FF hösten 2019, knappa året senare köpte den andalusiska klubben Vélez CF – hemmahörandes i spanska fjärdeligan.

Trots att det är åtta år sedan Pehrsson senast träffade Oyal minns han en turbulent tid i Djurgården som försvårade för den då 20-åriga yttern att lyckas i allsvenska storklubben.

– Nahir var ju inte direkt den enda spelaren som kom inför säsongen 2012 och så här i efterhand kan jag säga att det blev någon värvning för mycket. Vi hade inga egna pengar och fick då ta in spelare som inte kostade något. Vi fick föryngra truppen kraftigt. Jag tycker att Nahir stack ut mycket i Syrianska med sin vänsterfot, kreativitet och dribblingar, säger han och fortsätter:

– Han var en väldigt intressant spelare med en otrolig potential, men tyvärr fick han tidigt problem med skador. Vi försökte anpassa Nahirs träning. Det var en annan belastning hos oss än vad han var van vid. Han blev frustrerad över att han fick träna så lite, men hans kropp höll inte och det var väl en anledning till att det inte blev så bra som det kunde ha blivit, säger 44-årige Pehrsson.

– Sedan var det också en jävligt stormig tid i Djurgården när Nahir kom och det blev ju en annan stabilitet i klubben sedan. Hade han kommit två år senare hade det kanske sett annorlunda ut.

Oyal säger att du var överambitiös med honom och laget, vad säger du om det?

– Jag la ner två år av mitt liv i Djurgården. Jag jobbade 70-80 timmar i veckan. Visst att det kanske var överambitiöst, men jag gick all in. Det är tråkigt att Nahir känner som han gör och att hans karriär inte blev vad den kunde ha blivit. Han är inte unik i det, det är många som hamnat i samma sits, men jag såg i alla fall att han vunnit SM-guld i fotbollsgolf och det är roligt. Det är inte alla som har ett SM-guld, avslutar Pehrsson från den spanska solkusten.