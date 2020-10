Oväntade spelarvågen från toppnationen – till Nykvarn: ”Tre är på gång”

Den tjeckiska ligan i innebandy har stängts ner på obestämt tid på grund av coronapandemin. Därför söker sig många av tjeckerna, vars landslag är rankat som fyra i världen, till andra länder för att hålla igång. Och nu verkar det som ett antal spelare kan hamna i Nykvarn och i allsvenskan.

– Det är ett tiotal tjeckiska spelare som har hört av sig och vill komma hit och provträna, säger Sebastian Wahlgren, NIF:s tränare.

För att få bättre koll på spelarna som söker sig till Nykvarn så har NIF tagit hjälp av en av de tjeckiska klubbarna.

– Vi har tre spelare på gång från Bohemians, som spelar i Tjeckiens högstaliga. Vi har gått via en kontakt och vänt oss er till deras assisterande tränare. Han har koll på de här spelarna och får gallra åt oss. Det är så vi, som är en liten klubb, får jobba.

– De tre spelarna som det handlar om för oss är yngre spelare, som inte har jobb. Som jag förstår det så studerar de aktuella spelarna på distans redan nu. Så bara de kommer åt en dator i Sverige så kan de studera härifrån.

Han fortsätter:

– Av de andra spelarna, som kommer från andra tjeckiska klubbar, kommer vi säkert missa någon som är jätteduktig, där folk kommer tänka: ”Hur kunde ni inte ta in den där spelaren?” Men på något sätt måste vi försöka scouta spelarna som vill komma hit och därför har vi tagit hjälp av Bohemians.

Innan några tjecker kommer till Nykvarn så måste dock spelarna lösa ett problem.

Boendet.

– I dagsläget är det inget som är klart. Första steget är att de ska träna med oss. För att göra det måste de lösa boende och komma hit. Som klubb har vi inga bostäder som vi äger, men vi har gått ut på Facebook och så och frågat om någon har en bostad som de kan hyra ut till de här spelarna.

Och om spelarna lyckas lösa boende är det ingen garanti att de kommer erbjudas en plats i Nykvarns trupp.

– Vi är inte i ett jättestort behov av spelare. Det hade varit en annan grej om vi hade förlorat de tre första matcherna och legat sist i tabellen eller haft många skador. Men så är det inte just nu. Så det här är inte prio ett. Vi har en trupp på 16 spelare plus Storvretaspelare som vi kan ta in. Så den tjeckiska spelaren som ska slå sig in i laget måste vara riktigt bra.

Om tjeckerna tar sig till Sverige blir de inte de första nya bekantskaperna som Nykvarns spelare får träffa i höst. Under tisdagen tränade sex spelare från Storvretas akademilag med NIF.

– Vi har ett samarbete med Storvreta, där vi har möjligheter att prova spelare åt båda hållen. Nu ville deras akademispelare komma hit och visa upp sig. Det var fem utespelare och en målvakt, födda mellan 2001 och 2003, som var och gjorde en första träning med oss igår (tisdag). De är inte aktuella för spel ännu, men förhoppningsvis så kommer de göra någon match i Nykvarnströjan under denna säsong, säger Wahlgren.

Vissa kanske tycker att det är olämpligt att spelare åker från Uppsala till Nykvarn eller vice versa i coronatider. Hur har ni resonerat kring det?

– Det är klart att vi inte kommer äventyra någonting och skicka någon spelare som är det minsta sjuk. Storvreta har bättre förutsättningar än oss i det medicinska, eftersom de är en större förening, och har koll på sina spelare. Och sen kan det väl alltid hända grejer. Våra spelare jobbar, till exempel, och då kan det hända lika mycket på jobbet som det gör under träning.

– Och vi kommer nog inte ha sådana här utbyten lika ofta som vi tänkte från början. Så det blir nog färre gånger som spelare åker från Nykvarn till Uppsala eller tvärtom.