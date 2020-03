Oro, osäkerhet och inställda aktiviteter – så påverkas Södertäljes fotbollsklubbar av coronakrisen

LÄS ÄVEN: Stefan Batans solklara svar – om Assyriskas coronahantering: ”Är viktigare än det vi gör”

Fotbollssäsongen närmar sig. Mars är vanligtvis en månad där Södertäljes lag förbereder sig för fullt inför årets seriespel, fylld med träningar, träningsmatcher och träningsläger. Men i år är det annorlunda, på grund av coronakrisen. Här berättar Södertäljes fotbollsklubbar hur de påverkas av situationen.

Telge United

– Det är en osäkerhet kring hur det blir framöver. Jag har inte märkt någon oro i klubben mer än vad som egentligen ska hända med denna säsong. Vi har fått ställa in två föreläsningar (en om mens och en om fotbollsskador), men har inte behövt ställa in någon träningsmatch på grund av detta. Som det ser ut nu sker seriestart som planerat. Och vi har ett träningsläger planerat på hemmaplan, på Södertälje fotbollsarena. Vi räknar med att detta kan genomföras, skriver Tony Forsberg, Telge Uniteds ordförande i ett sms till Sporten.

– Vi publicerar löpande på vår webb vad som händer och beaktar vad fotbollsförbundet och Folkhälsomyndigheten skriver.

Södertälje FK

– Vi har, som förening, vidtagit lite åtgärder och gått ut med riktlinjer till våra medlemmar. Bland annat har vi ställt in alla inomhusträningar. Och för P06 och nedåt är alla träningar och träningsmatcher inställda tillsvidare, både inomhus och utomhus. Men P15 och uppåt får bedriva träning på eget ansvar och känna efter hur det ser ut i truppen. De lagen ska även tänka på försiktighetsåtgärderna som myndigheterna har gått ut med. Till exempel att man inte ska stå för nära varandra och kramas och så vidare, säger Metin Rhawi, vice ordförande i Södertälje FK.

Assyriska United

– Det har varit påfrestande ekonomiskt, på sponsorsidan. Det är svårt att fakturera ut sponsorpaket som man har pratat om när man vet att företagen går på knäna. Och vi räknar inte med att alla sponsorpaket, som vi har redan sålt, kommer in, säger Pier Rani Baresso, sportchef i Assyriska United.

– Sen har vi haft en liten oro i laget. Det får man respektera. Vi ställde in en träning förra veckan på grund av det. Men i övrigt håller vi igång träningarna tills vi får ny information från förbundet. Och än så länge har förbundet sagt att träningsmatcher ska fortgå, så vi följer det. Sen är det inte helt klart hur det blir med seriespel. Vi får se vad förbundet kommer fram till.

Enhörna IF

– Självklart finns en oro och situationen skapar större frånvaro från träningar på grund av att om man har lättare förkylningssymtom håller man sig hemma. Vi har full respekt om spelare/ledare väljer att stanna hemma. Vi litar på att individen tar kloka beslut och stannar hemma vid symptom. I övrigt tränar vi på och följer SvFF:s riktlinjer, skriver Sanna Berglund på Enhörna IF:s kansli i ett mail till Sporten.

– Vissa ungdomslag har fått ställa in träningsmatcher och damlaget har en inställd match hittills då andra klubben tog beslutet att ställa in. Herrlaget ser just nu inte ut att påverkas av inställda träningsmatcher. Dam- och herrlagen har inget träningsläger inplanerat. Ungdomslag som planerar träningsläger följer SvFF:s rekommendationer.

Nykvarns SK

– Våra fotbollslag har fortsatt att träna utomhus. Man ser till att man inte duschar och byter om på plats, men man har träningar för de som vill. Vi har också sagt att ledarna ska stämma av med de aktiva och med föräldrar för att alla ska känna sig bekväma. Man väljer såklart själv om man vill fortsätta träna eller inte. Men de signaler jag har fått hittills är att de flesta vill vara där, säger Anna Setzman, Nykvarns SK:s ordförande.

– Däremot har vi sagt nej till cuper och sådana saker. Vi hade en mindre cup planerad för flickor som har ställts in. Det var inte riktigt 500 personer, men det var ändå tillräckligt många för att det inte skulle kännas bra. Och vårt A-lag hade ett planerat träningsläger, men det åker de inte på. Det innebar en lite längre resa, även om det var inom Sverige. Och vi har även haft träningsmatcher som inte har genomförts, samtidigt som andra har spelats.

Järna SK

– Vi har ännu ingen jättepåverkan inom fotbollen. Lagen tränar på och träningsmatcher spelas. Det är fortfarande tidigt på säsongen. så många ungdomslag har inte kommit igång ännu. Men de som hade inomhusträningar har ställt in dessa, skriver Lennart Karlsson, Järna SK:s ordförande, i ett sms till Sporten.

– Jag har inte märkt någon oro än. Vi informerar hela tiden lagen om riktlinjer från Södermanlands Fotbollförbund och Svenska Fotbollförbundet. Just nu är informationen från förbundet att serierna ska starta som tänkt, men det kan ju ändras.

Södertälje FF

– Vi har stor respekt för det som händer nu och har vidtagit åtgärder i form av att vi har stoppat våra ungdomslag från all träning i två veckor till att börja med. Vi inväntar direktiv från fotbollsförbundet och kommer att agera därefter. Oron finns generellt hos alla men vi har däremot ingen vetskap om någon av våra medlemmar är drabbad, skriver Oktay Izgin, Södertälje FF:s ordförande, i ett sms till Sporten.

Nya Södertälje KFF

– Vissa årskullar har valt att vänta lite med träningar. Men de barnen som är lite äldre och A-laget fortsätter med sina träningar och träningsmatcher. Samtidigt har vi pratat om att när man är sjuk och har symptom, då ska man absolut inte dyka upp. Och i omklädningsrummet försöker vi inte sitta så nära varandra. Dessutom får inte grabbarna hälsa på varandra via handskakningar och sånt, säger Elie Haddad, som är en av Nya Södertälje KFF:s grundare.

– Några föräldrar har hört av sig och varit oroliga. Och det förstår jag. Samtidigt håller barnen humöret uppe och vill spela så mycket fotboll som möjligt.

Pershagens SK

– Precis som övriga samhället så har coronavirusets spridning mycket stor påverkan på vår verksamhet. Vi i styrelsen har tagit det säkra före det osäkra och valt att för närvarande pausa all verksamhet för både fotboll och innebandy. Syftet är att minimera risken för smittspridning. Dock följer vi utvecklingen och de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten samt respektive specialidrottsförbund mycket noga. Vi är på tårna för att snabbt kunna ändra/modifiera vårt beslut. Något som till exempel diskuterats är om man borde lägga ansvaret/beslutet på respektive lagledare/tränare istället, så länge de följer riktlinjerna uppifrån, skriver Victor Hallberg, ordförande i Pershagens SK, i ett mail till Sporten.

– Självklart är många oroliga för hur situationen kommer att utveckla sig. Ur ett idrottsperspektiv så går dock åsikterna isär när det gäller hur vi i styrelsen har agerat på situationen. Många spelare och ledare är positiva till denna paus medan andra anser att man bör följa rekommendationerna uppifrån och fortsätta med träningar under kontrollerad form.

– Ett fåtal planerade träningsmatcher i fotboll har fått ställas in. Vi har ännu inte fått någon info om när serierna ska starta. Men herrarnas DM fortgår som vanligt.

Sporten har även sökt Södertälje City FC, FC Kringlan och Afrikansk FC för en kommentar, utan att lyckas.