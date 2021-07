Olivia Steinwall: Kollektivtrafik, en frihetsfråga – och en livlina för klimatet

Kollektivtrafiken är en livlina för klimatet. Inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och ska vi ha en chans att nå Södertäljes, Sveriges eller FN:s klimatmål är frågan om vårt resande absolut fundamental.

Istället för att straffa folk med punktskatter på bilar och bensin, bör vi möta människor i deras vardag och underlätta för dem att göra klimatmedvetna val. Att ha kollektivtrafik så undermålig att många ändå väljer att köra, är hål i huvudet.

Att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen är också en fri- och rörlighetsfråga. Boende i småorter betalar lika mycket för sin kollektivtrafik som tunnelbaneresenärerna på Östermalm, och borde rimligtvis kunna förvänta sig en åtminstone acceptabel service för pengarna.

Kollektivtrafiken i Södertäljes ytterområden lämnar en del att önska. För flexibilitet behövs fler avgångar – men även smidigare förbindelser. I Stockholm stad har man satt in tvärbanor för att resenärer från stans utkanter ska slippa åka in till TC – varför inte införa landsbygdsbussar som gör stopp i flera av småorterna? Pendlare från Enhörna, exempelvis, hade sparat mycket tid på att med en kort bussförbindelse kunna ta sig till SJ-tåget i Nykvarn och vidare till Stockholm, istället för att behöva åka via Södertälje C.

Det behövs också en mer pålitlig kollektivtrafik. Södertälje är i dagsläget sämst i regionen på att klara restidsmålen.

Om invånarna inte upplever kollektivtrafiken som pålitlig och hjälpsam, kommer de inte räkna med den när de väljer hur de ska resa. Kanske känns de där 950 kronorna för ett SL-kort som bortslösade pengar om du bara ha möjlighet att nyttja kollektivtrafiken ett par gånger i veckan, och då dessutom blir försenad. Incitamenten att sätta in fler avgångar försvinner givetvis när bussarna åker tomma. Resultatet blir en negativ spiral då bolagen upplever att efterfrågan inte finns, och invånarna upplever att utbudet inte finns. Anropstrafik är absolut en god lösning – som komplement till ordinarie trafik, inte som ersättning.

Kollektivtrafiken i Södertälje måste prioriteras högre. Det är en knäckfråga för klimatet där kommunen måste dra sitt strå till stacken, men också en viktig förutsättning för att hela regionen ska leva. Att identifiera behoven och möta människor där det behövs är absolut nödvändigt.