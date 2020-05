Ölbryggaren tvingades lämna Sverige – siktar på återkomst till Hölö: ”Jag är optimistisk”

LÄS ÄVEN: Ölbryggare med miljonföretag utvisas till USA

I oktober 2018 tvingades den amerikanska medborgaren Peter Lincoln lämna Sverige efter nio år i landet. Hans visum hade gått ut året innan och Migrationsverket ville inte förlänga det. Skälet var att Peter Lincoln borde ha tagit ut en årlig lön på minst 100 000 kronor.

Då hade Lincoln, tillsammans med Daniel Norlindh, drivit företaget och bryggeriet Brewing Költur i Hölö i fyra år. Företaget gick bättre och bättre och den sommaren kunde de båda entreprenörerna ta ut lön ur företaget för första gången. Fram till dess hade de betalat räntor och amorteringar men avstått lön och i stället återinvesterat varenda krona i företaget. Det straffade sig för Lincolns del.

Idag, över ett och ett halvt år senare, är han kvar i USA.

– Jag har pratat med en advokat och med Migrationsverket. Och de rekommenderade mig, om jag skulle söka samma sorts visum, så måste jag ha all information perfekt. Och på mitt sista möte med migrationsverket sa de: "Du kan säkert komma tillbaka i framtiden, men vänta minst sex månader." De sa även att om jag ansökte innan sex månader hade gått så fanns det en stor risk att de skulle säga nej igen, säger Lincoln.

– Sen hade jag och Daniel en plan att jag skulle bli anställd på bryggeriet och ansöka om ett visum på det sättet. Planen var att jag skulle komma tillbaka vid den här tiden (i början av maj). Men sen kom coronaviruset i februari/mars, så därför har vi skjutit fram den planen. På grund av det har jag inte ansökt om att få ett nytt visum än. Det kommer jag inte göra förrän vi har en ansökning som är hundra procent rätt, så att de inte kan säga nej. Jag vill göra rätt för mig och ha alla bitar på plats.

Vad känner du kring hela situationen, där du fick lämna Sverige?

– I början var jag frustrerad och arg på svenska staten. Vi gjorde ett val att tänka på bryggeriet och inte på vår egen plånbok. Det är ganska vanligt att ägare i ett nystartat bolag inte tar ut någon lön. Men efter ett tag så accepterade vi situationen och nu blickar vi framåt och jobbar för att jag ska komma tillbaka i framtiden, när coronaviruset tillåter det. Jag är optimistisk.

Trots att Lincoln bor i USA hjälper han fortfarande Brewing Költur.

– Jag har mycket kontakt med Daniel och är involverad i bryggeriet. Bland annat sköter jag vårt Instagramkonto, där jag berättar om bryggeriets bakgrund och vilka vi är. Sen gör jag även designen till alla etiketter som vi har. Och så har jag styrt upp ett samarbete med REKO-ring i Järna. Men coronaviruset har gjort så att mitt jobb med bryggeriet har minskat, eftersom jag hjälpt till mycket med försäljning och att styra upp event och festivaler som bryggeriet kan vara med på. Och sen har det sedan tidigare varit svårt att hjälpa till så mycket som jag har velat på grund av tidsskillnaden mellan USA och Sverige.

– Samtidigt är Daniel på plats och säljer folköl, brygger lite öl och paketerar våra varor. Han kombinerar det med ett it-jobb som han har i Stockholm.

Hur går det för bryggeriet just nu?

– Det går okej. I början av 2020 hade vi den bästa försäljningen sen vi startade bryggeriet. Vi bytte vår strategi för ett tag sen, innan coronaviruset, och har fokuserat lite mer på Systembolaget, att lansera fler öl och ha mer gårdsförsäljning. Det har fortsatt att gå relativt bra under coronatider. Just nu producerar vi mycket mindre öl, men det går ändå okej på Systembolaget. Vi tror att vi kommer att överleva den här perioden, men vi får se. Det är mycket som är oklart i samhället just nu.

Känns det jobbigt att inte kunna hjälpa till på plats?

– Ja, absolut. Det känns som att mina händer är låsta. Men samtidigt hade det varit svårt att resa just nu ändå. Så även om jag hade haft ett visum och planerat att återvända till Sverige hade det kanske varit svårt att komma in i landet, med tanke på coronaviruset. Därför är det bästa som vi kan göra just nu att vänta tills det kommer mer precis information. När det kommer är planen att ansöka om ett nytt visum till Sverige.

Lincoln berättar att han har varit i Sverige efter oktober 2018.

– Jag var tillbaka i tre månader under sommaren 2019. Som amerikan kan man ju besöka Sverige utan visum om man stannar i mindre än 90 dagar. Då hälsade jag på Daniels familj, som bor på samma gård där bryggeriet ligger. Sen besökte jag några vänner i Stockholm och träffade bryggerier över hela landet. Jag var bland annat i Åre, Göteborg och på Gotland. De besöken var för att hjälpa bryggeriet och hitta framtida samarbeten. Sen hjälpte jag även till på bryggeriet.

– Inför det hade jag pratat med Migrationsverket och frågat vad jag fick och inte fick göra. Jag följde deras riktlinjer och tog inte ut någon lön. Vi var väldigt noggranna med att inte ta några risker och undvek att göra något som skulle kunna påverka min framtida visumansökan.

Hur ser ditt liv ut idag?

– Just nu bor jag i mina föräldrars hem i Chicago. Sen jag kom tillbaka till USA har jag bland annat hjälpt till som husvakt hos familj och kompisar. Jag har stannat i deras hus när de har varit bortresta och bland annat tagit in deras post, vattnat blommorna och varit hundvakt. Sen har jag träffat några bryggerier här i USA och startat lite samarbeten. Det har varit med bryggerier i Minnesota, Iowa, Missouri, Indiana och Illinois.