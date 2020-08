”Oklart och luddigt kring nya publikregler” – Johan Boding inte imponerad av regeringens besked

I stället för en stor gjorde Johan Boding nyligen sex små konserter med Janne Schaffer, inför en liten publik på Idala café. Men regeringens nya utspel om eventuella förändringar gällande publiksiffror tycker han är luddig.

Läs också: Morbrodern död i corona och 30 inställda konserter – Johan Boding hårt drabbad under pandemin

– Jag tycker det är oklart och luddigt, dagens presskonferens är otydlig och ger inga klara besked. Fine att vi bara får ta in 50 i publiken men det slår väldigt orättvist när restauranger får ta in 200 personer. Så fort det kommer in en artist tar det stopp, säger han.

Spelningarna på Idala har gått bra, men inkomstmässigt ger det inte mer än en spelning i normala fall.

Läs gärna: ”Vi ger inte upp – vi kommer göra allt för att det ska vara säkert”

– Jag skulle behöva ta 2 900 kronor per biljett för att gå runt. Men jag får hitta på annat, jag har en studio på tomten och får helt enkelt fördriva tiden, det är mycket som ska stämma för att det ska kunna drivas igenom förändringar, säger Johan Boding.

Han menar att det är lika ovisst som tidigare och att man får hålla tummarna för att det inte blir någon större ökning i antalet fall av corona till hösten.

– Det råder fortsatt osäkerhet kring framtida evenemang, vi får vänta till oktober och se, säger Johan Boding.