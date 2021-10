Nytt succéframträdande av Jacqline – men Pär åkte ur

Det var upp och ner för Södertäljehoppen Jacqline och Pär i ”Idol” på fredagskvällen. Upp för Jacqline som stod för ett nytt succénummer när hon tolkade ”God Is A Woman” av Ariana Grande.

Ner för Pär som inte fick tillräckligt många röster av tittarna under veckan och inte heller under livbojsframträdandet gick det vägen.

– Jag har haft det lite på känn under veckan, sa han efter att ha framfört James Blunts ”Carry You Home”.

Bättre gick det för Jacqline som jämfördes med Beyoncé förra veckan och som på fredagskvällen fick juryn att jubla igen.

– Man glömmer bort allt annat än dig, du är stjärnan. Du låter brutalt bra. Wow! Oh my God! utbrast Katia Mosally.

Anders Bagge instämde i hyllningskören:

– Grattis till att du är Jacqline, grattis till rätt låtval, grattis till att du har världens talang, grattis till coolaste looken ever.

Kishti Tomita blev väldigt entusiastisk:

– God is a woman och today God is a black woman! Hallelujah!

Alexander Kronlund:

– Det svenska popundret är inte bara låtskrivare och producenter, det är ju artister också. Och gud vad vi sitter på ett popunder här.

Jacqline själv verkade tagen efteråt och kommenterade:

– Jag var inte jättenöjd men det kändes ändå...

Hon blev avbruten av Kishti Tomita som skrek:

– Oh my god, oh my god, oh my god, I love this! I love this! Jag älskar att de som är bäst säger att de inte är nöjda, förstår ni? Det är där man måste liggaaaaaa!

Läs mer: Nya dramatiska momentet i ”Idol” – tittarna avgör om Södertäljehopp går vidare: ”Spännande”

Läs mer: ”Jag gråter, jag måste få ut det” – i kväll avgörs Jacqlines öde i Idol

Läs mer: Pär Lindberg, 28, från Södertälje skapade ett riktigt hallelujamoment i Idol