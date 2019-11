Nytt äldreboende planeras i Hovsjö – byggs av företag med kritiserad S-topp i styrelsen

När politikerna i äldreomsorgsnämnden hade möte 22 oktober så togs det första beslutet mot att sluta ett samarbetsavtal med Hemsö fastighets AB som äger en tomt i Hovsjö och är beredda att bygga kommunens nästa äldreboende där.

Enligt beslutsunderlaget väntar 70 äldre på äldreboendeplats just nu. Det nya boendet ska innehålla 54 eller 60 rum.

Moderaterna reserverade sig mot beslutet i äldreomsorgsnämnden, eftersom äldreomsorgskontoret skriver att kommunen ska driva boendet i egen regi. Anne-Marie Larsson (M) begärde votering, och fem politiker ställde dig bakom Larsson förslag om att inte besluta om driften av boendet. Sju politiker röstade för kontorets förslag.

Moderaterna lyfter i sin reservation också att att de är kritiska till att samarbetet inte upphandlas.

När beslutet kom till kommunstyrelsen den 25 oktober reserverade sig även Sverigedemokraterna, som dels är oroliga att samarbetsavtalet ska överklagas då det inte upphandlats, dels är kritiska till att det nya äldreboendet inte kommer att ha ett tillagningskök.

Telge Fastigheter bedömer att årshyran för boendet kommer understiga 12 miljoner kronor beräknat på en hyrestid av 20 år.

Styrelseordförande i Hemsö fastighets AB är Per Nuder, socialdemokrat och tidigare finansminister. Per Nuder avgick som ordförande i Skistar AB i mars i år, efter anklagelser om olämpligt beteende under VM i Åre, något Per Nuder menat är illasinnat förtal.

Det var i augusti som kommunstyrelsen gav stadsdirektören i uppdrag att leta efter privata aktörer som vill bygga kommunens nästa äldreboende, eftersom det Telge fastigheter ska bygga i Lina drar ut på tiden.