Nykvarnsföretagaren Daniel Biverström, 39, hårt drabbad av virkesbristen: ”Krisläge”

Småföretagare hamnar i kläm i den råvarubrist som just nu präglar byggbranschen. Priserna på trävaror har ökat kraftigt, i och med en ökad efterfrågan. Tälje villaservice har hamnat i ett läge där de har kunder på kö, men står utan material.

– Här står man med en fullbokad kalender av jobb, men det finns inget utbud av material just nu. Vi har ökat med 100 procent räknat i antalet kunder under pandemin men nu när virket är slut vet vi inte vad vi ska göra, säger ägaren Daniel Biverström, som under sina närmare 25 år i takläggarbranschen aldrig sett en liknande kris.

Materialpriserna har under sommaren skenat iväg – och på bygghandeln ekar hyllorna med de specifika material som behövs för takläggning tomma redan en timme efter öppning, berättar Daniel Biverström.

– Det är över 120 procents prispåslag på mycket av materialet vi använder nu, som trallvirke och råspont. Allt virke har gått upp i pris på grund av bristen, och bristen är som störst i materialen vi använder. De små volymer vi kan få tag på räcker inte till jobben vi har.

Prishöjningarna skapar också problem för inplanerade jobbs budget.

– Vi har ju skrivit avtal med kunder om ett pris, som nu inte håller. Och vi kan inte höja priset i efterhand. Så det kommer finnas jobb som blir en förlust.

Läs mer: Ont om virke och skenande prishöjningar: ”Aldrig varit med om något liknande”

Och när man som företagare vänder sig till leverantörerna finns inte mycket hjälp att hitta. Större utländska beställare prioriteras ofta före de svenska, mindre företagen.

– Vi som är företag med färre än tio anställda blir drabbade mycket hårdare av den här bristen. Man sätts i tredje hand, säger Daniel Biverström, och tillägger:

– Det är många som sitter i vår sits. Fullbokade utan att kunna jobba. Om det fortsätter såhär året ut så måste man kanske permittera eller säga upp personal, vissa kommer gå i konkurs.

Johan Freij, skogsanalytiker på Danske Bank, säger till Dagens nyheter att den ökade efterfrågan har många orsaker. Dels har antalet hemmabyggare ökar under pandemin, samtidigt som som det finns ett uppdämt behov i USA:s byggbransch.

Det finns inga besked om när läget kommer att förändras, menar Daniel Biverström. Som företagare efterfrågar han mer information från de stora aktörer som nu inte kan leverera material som vanligt.

– Sluta skicka iväg allt till hamnarna och sätt materialet i vår bygghandel så vi kan få fortsätta jobba! För ekonomin och efterfrågan är på topp, men vi kan inte jobba, säger Daniel Biverström.

I nuläget har han över 30 kunder som står i kö, med inplanerade jobb som nu skjuts fram till en oviss framtid.

– Jag kan inte ge någon raka besked längre till nya eller befintliga kunder, man kan inte påbörja ett jobb utan att ha material för att utföra hela arbetet. Hade vi kunnat få information om när saker kan lätta, så hade det underlättat planering, säger Daniel Biverström.