I lära hos kändiskocken Paul Svensson – nu tar han över köket på Turinge ost och vin

Johan Ståhl, 24, är uppvuxen i Nykvarn, tillika uppvuxen i ett kök. I alla fall om man ska tro honom själv. De senaste åren har han jobbat på Petter Stordalens hotell At Six och under tv-kocken Paul Svensson ledning på Fotografiska i Stockholm.

Sedan en tid är Johan Ståhl ny kökschef hos Therese och Jonas Kristiansson på Turinge ost och vin.

– Det känns jätteroligt, jag har saknat Nykvarn och naturen här. Just naturen är min största inspirationskälla, jag plockar mycket vilda växter, ja allt som går att äta. Växtriket har mer att erbjuda än det rent animaliska, det är mer mångsidigt, säger Johan Ståhl.

Therese och Jonas Kristiansson säger att de är medvetna om att de lägger ett stort ansvar på en ung killes axlar, men samtidigt är de övertygade om att han är redo att ta sig an uppgiften.

– Johan är troligen en av landets mest talangfulla unga kockar. Med utgångspunkt från bra och enkla råvaror har Johan hjärtat i det moderna nordiska köket. Med hans glöd och passion är vi helt övertygade om att vi tillsammans kan komma dit vi vill, säger de i en kommentar till rekryteringen.