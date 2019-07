Byggherre planerar för 200 nya hyreslägenheter i Nykvarn

Anmäl text- och faktafel

Som vi har berättat tidigare så är det många bostadsbyggen på gång i Nykvarn just nu. Ett av områdena som ska bebyggas ska heta Bergtorp och ligger i södra Nykvarns tätort.

På tisdagen meddelade byggherren I am Home i ett pressmeddelande att de planerar att bygga 200 lägenheter i ett område på nästan 14 000 kvadratmeter i Bergtorp.

Bostäderna kommer upplåtas som hyresrätter och första etappen beräknas vara inflyttningsklar tredje kvartalet 2020, skriver byggherren.

De nya hyresrätterna utvecklas inom ramen för I am Homes moderbolag We are Tomorrows nya fastighetsbolag tillsammans med NREP med målet att utveckla ett bestånd av 2 000 hyresrätter.

”Vi är väldigt glada över projektet i Nykvarn som är vårt första i Stockholmsregionen. Vår projektmodell och idé om att de framtida hyresgästernas livsglädje ska vara i centrum i projektet sprider sig”, säger vd Lars Wribe i pressmeddelandet.