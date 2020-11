Nykvarns kommun godkände katastrofbygget Brohill – trots att byggherren inte sökt tillstånd

Kommunens initiala bedömning var att bygget i Brokvarn inte passade in i stads- och landskapsbilden, att friytorna inte var tillräckliga och att området skulle bli trångt. I ett mejl från april 2017, från Anna Bergström till byggherren Gojko Drinic, efter att han undrat varför kompletteringar krävts i flera omgångar, blir svaret:

"Området är enligt vår bedömning inte lämpligt att bebygga med tvåbostadshus. Det har framkommit nu i dessa försök att få till tomterna."

När LT kontaktar Anna Bergström i ärendet kopplar hon in kommunens jurist och svarar därefter bara via mejl.

– Kommunen har inte varit kritiska till byggnation på tomten. Det finns en detaljplan för området som garanterar en byggrätt, svarar hon.

Startbesked för markarbete fanns redan 2017, men startbesked för överbyggnad, alltså av själva husen, utfärdades kommunen först i efterhand, tre år efter bygglovsansökan och ett år efter att de boende flyttat in, i början av 2020. Startbesked är en okej-stämpel för att börja bygga, där byggherren visar att arbetet som ska göras uppfyller kraven som står i plan- och bygglagen, PBL. Utan startbesked får man inte bygga. Därmed borde inte husen ha byggts alls, menar de boende. När LT frågar hur bygget har fått fortgå trots saknat startbesked blir svaret:

"Det är beklagligt att det i senare skede upptäckts att startbesked för resterande etapp saknats. Vill dock poängtera att enligt uppgift fanns tillräckliga dokument inlämnade för att utfärda startbesked för resterande etapp, men att detta således inte skett."

Men startbesked är inte det enda som saknas. När de boendes jurister begärde ut mejlkonversationer, som kan visa hur det kom sig att kommunen bland annat saknade startbesked och konstruktionsritningar, fick de svaret att dessa inte finns i kommunens register. Enligt offentlighetsprincipen ska allmänna handlingar registreras. De två inspektörer som var inkopplade i ärendet under byggets gång hade lämnat sina tjänster och deras mejlkorgar hade därefter raderats. Det finns därmed förlorade mejlkonversationer, men kommunen menar ändå att relevanta dialoger och dokument ska finnas registrerade.

– Varje anställd svarar för sin egen e-postbrevlåda och ska vidarebefordra handlingar för registrering. Detta gäller fram till den dagen denne helt avslutat sin tjänst då det utses en ansvarig person som ansvarar för handlingar som inkommer till brevlådan. Detta gäller under en viss tid framöver innan e-postkontot helt avslutas, skriver Anna Bergström.

Under tekniskt samråd, som görs innan första spadtaget får tas och skedde i oktober 2017, begärde kommunen in sju dokument som komplettering. För att få slutbesked skulle byggherren lämna in ytterligare 14 dokument. Fortfarande ett år efter inflytt har inte alla dokument kommit in till kommunen.

Bland annat saknas fortfarande färdigställandeskydd. Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus – som i BRF Brohills fall. Kommunen menar att det inte är ett krav att lämna in skyddet om en näringsidkare bygger hus åt sig själv, oavsett om det senare ska säljas till en konsument.

Entreprenörslistan saknas också. När boende påpekar detta som en brist blir svaret att det kan lämnas in i efterhand. Samma gäller det saknade intyget för täthetsprovning. När boende påpekar att de brandvarnare som kontrollansvarige intygat installerats aldrig funnits svarar kommunen att intyget möjligtvis kan vara fel.

– Det är inte byggnadsnämndens uppgift att dubbelkolla intyg, skriver Anna Bergström.

Kommunen menar att hela kontrollsystemet i PBL bygger på egenkontroller och tillit parterna sinsemellan. Anna Bergström skriver till LT att det är byggherren som ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt de krav som gäller.

I byggprocessen är start- och slutbesked avgörande. De visar att byggherren har gjort rätt inför bygget i sina förberedelser, att slutprodukten är korrekt och att inflyttning kan ske. I fallet med BRF Brohill gav kommunen ett interimistiskt slutbesked i februari 2019, i avvaktan på ett slutligt slutbesked.

Att familjerna flyttade in medan området upplevdes vara en byggarbetsplats är inte heller fel, förklarar kommunen. Inspektörer har varit på plats och bedömt det som säkert. Ett interimistiskt slutbesked innebär att även om husen till viss del är oklara invändigt och utvändigt kan de tas i bruk.

Det interimistiska slutbeskedet baserades på de dokument som inkom – såsom verifierad kontrollplan, ventilationsbesiktning, grundritning och brandskyddsbeskrivning. Gojko Drinic fick fyra år på sig att utföra åtgärder.

Varför sattes en sådan lång period i det interimistiska slutbeskedet?

– Det är inspektören som gör bedömningen av tidsperioden för interimistiskt slutbesked. Hur denne har gjort den bedömningen kan jag inte uttala mig om, svarar Anna Bergström.

Hur kommuner hanterar bygglov kan variera, menar bostadsjuristen Staffan Wilow.

– Det är kommunens skyldighet att se över byggnationer som sker i deras kommun. De kan ge ett interimistiskt slutbesked för inflyttning om småsaker är kvar för exploatören att göra. Men många gånger kontrollerar inte kommunen omfattningen och ger exploatören interimistiska slutbesked utan kontroll och grund.

Varför gör man så?

– När PBL skrevs utgick man från att när kommunen godkänt entreprenaden i sitt slutbesked, kan byggnaden användas och boende flytta in. Det är en säkerhetsåtgärd också för kommunen, att boende i kommunen inte bor i halvfärdiga eller dåliga hus. Det är även i boendes intresse att veta att det är färdigbyggt och godkänt enligt kommunens riktlinjer. Men i många fall flyter det här iväg, byggnader godkänns för inflyttning trots att det inte är korrekta eller till och med är fuskbygge. Det kan vara tidsbrist eller brist på intresse som leder till bristande hantering och tillsyn, i vissa fall kan det bero på korruption.

Hur ser du på att kommunen här kräver in dokumentation, för att sedan säga att inlämningen ligger på byggherren och att krävda dokument inte behövs?

– När jag talat med andra kommuner i liknande ärenden har jag fått svaret att de inte hinner med en närmare kontroll och har hög arbetsbelastning.

Hade det hjälpt konsumentskyddet om kommuner hade större krav på sig att granska intyg och hantera bygglov mer kritiskt?

– Ja, dessutom hade det då funnits möjlighet att direkt kräva ut ansvar för kommunens förbiseende. I dagsläget finns sällan det i praktiken.