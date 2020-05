Nykvarn vill få ungdomar att distans-dansa – lanserar kampanj på TikTok

Social distansering är en viktig riktlinje att följa nu under coronakrisen. Men många ungdomar hänger med sina vänner som vanligt, därför har Nykvarns kommun skapat ett TikTok-konto i hopp om att på ett roligare sätt sprida budskapet.

– Vi vill såklart att barn och ungdomar ska fortsätta ha kul, men om man kan göra det under social distans så är det bättre. Eftersom ungdomarna finns på TikTok så valde vi att skapa ett konto och utmana dem i dist-dancing, säger Susanne Stamreus, Nykvarns kommuns kommunikationschef.

Till låten Dancing on my own av Robyn utmanas ungdomarna att filma deras egen version av dist-dancing. Själva idén kom till när kommunikationsavdelningen diskuterade möjliga insatser som myndigheter och regioner kan göra för att nå ut till den yngre målgruppen.

– Våra främsta sociala mediekanaler har varit facebook och instagram tidigare, mendet är lite av "gammelmedia" jämfört med TikTok. Eftersom vi nu inte kan träffa ungdomarna i person så funderade vi vidare på hur vi kan nå ut till dem. Eftersom TikTok är populärt bland ungdomar och det är många dansvideor, så kom vi fram till denna idé, säger Susanne Stamreus.

TikTok-kontot är en del av kommunens kommunikationsstrategi, där målet är att hitta en bättre bredd på sina kanaler och uppfylla det kommunala uppdraget att nå alla målgrupper av kommuninvånare.

Innan själva kampanjen lanserades testades den på en fokusgrupp av ungdomar och de första två dagarna hade klippen fått runt 600 visningar. Med denna kampanj ser kommunen möjligheter att kunna ge ett varierat utbud av videor.

– Vi planerar på att hitta mer oväntade målgrupper som kan dist-dansa på vårt TikTok-konto, kanske hemtjänsten, folk på ica eller brandmän till exempel. Men det vet vi inte, det är bara lite tankar och vi får se hur det blir, säger Susanne Stamreus.

Finns det risk att kommunen upplevs som oseriöst i och med ett tiktok-konto?

– Det finns alltid ett motstånd om man sticker ut hakan för mycket men vi har framförallt fått positiva gensvar för att vi vågar prova nya kanaler och forum. Vi är en ung och modig kommun som testar nya saker. Självklart kan inte alla gilla allt vi gör, men eftersom vi måste nå medborgare där de finns så har vi anledning att vara på de forumen, svarar Susanne Stamreus.