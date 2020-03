Det blev seger för Nykvarn IF hemma mot Telge SIBK U i division 2 Södermanland Play Off 1 herr i innebandy. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Nykvarn IF drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 4–2 (0–0, 1–1, 3–1).

Edward Ceder, Gustav Hansen, Mattias Karlström och David Törnqvist blev målskyttarna för Nykvarn IF, medan Kim Callin och Ahmad Dakhallah gjorde Telge SIBK U:s mål.

De båda lagen möts igen lördag 14 mars 16.00, i Västergård Arena.