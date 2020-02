NYHETSDAGEN: Kommunens prislapp för att bli av med Eklundsnäs • 25-åring åtalas för grovt penningtvättsbrott • Snöfall kan ställa till det i trafiken

Så mycket betalade Södertälje kommun för att bli av med campingen vid Eklundsnäs

Tekniska nämnden är precis klara med sitt bokslut för 2019. Resultatet är ett underskott på 5,8 miljoner kronor. En stor del av underskottet har sin förklaring i att Eklundsnäs camping abrupt upphörde att vara en camping i början av 2019.

I förhandlingar mellan samhällsbyggnadskontoret och campingföretaget enades man om att kommunen skulle betala 3 miljoner kronor för att lösa in alla avtal.

Någon gång före årsskiftet 2018/2019 kontaktades Södertälje kommun av ägarna till företaget som drev Eklundsnäs camping. De ville bli lösta från arrendeavtalet, som gällde till 2026.

Känd kriminell åtalas för att ha tvättat 2,4 miljoner kronor

Mellan augusti 2018 och augusti 2019 misstänks en 25-årig Södertäljebo ha tagit emot totalt 2 377 000 kronor till ett bankkonto hos Swedbank. Pengarna ska ha kommit in genom olika överföringar och swishbetalningar. Efter det ska pengarna ha slussats vidare till andra konton.

Enligt åklagaren finns det anledning att misstänka att pengarna kommer från brottslig verksamhet. Mannen, som är känd av polisen sedan tidigare, åtalas nu för grovt penningtvättsbrott.

Snöfall kan ställa till det i trafiken – flera varningar på torsdagen

Efter lunch på torsdagen började snön falla ordentligt över Stockholms län. Liksom på morgonen kan det innebära svårt väglag i eftermiddags- och kvällstrafiken. Enligt Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo, kommer snön fortsätta under eftermiddagen och en bit in på kvällen.

– Men det börjar snart mattas av. Det är inga stora mängder som väntas, säger han och gissar på ett par centimeter.

Tidigare under dagen utfärdades flera varningar om svårt väglag.

På motorvägen från Nykvarn mot Södertälje var det lite extra besvärligt. Vid 07.30 ryckte räddningstjänst ut när en bil körde in i mitträcket på E20 mellan trafikplats Almnäs och Vasa.

Ingen person ska ha behövt åka till sjukhus.

