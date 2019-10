NYHETSDAGEN: Därför varnas för kaos inför slussbyggets nästa fas • Lunagaraget behöver rivas • Anhöriga kritiska till sjukhusets omvårdnad

Sjöfartsverkets varning inför ny fas i slussbygget: Avstängd bro och hundratals betongbilar

Under två helger i november stängs Slussbron av för all trafik. Anledningen är att två stora plattor ska gjutas under vatten säger Sjöfartsverket. Sjöfartsverket varnar nu för en bullrig miljö 300 lastbilar med betong som kommer köra till slussen.

Lunagaraget behöver rivas om två år: ”Vi gör livsuppehållande åtgärder”

Efter 2021 behöver all skadad betong i Lunagaraget bilas bort, eller hela garaget rivas. Tills dess fortsätter Telge fastigheter med provisoriska lösningar. Följ artikelserien "Lunagaragets dåliga skick" på LT.se.

Irma, 78, fick bara duscha två gånger på över en månad – anhöriga kritiska mot sjukhuset

Irma Skoog, 78, blev inlagd på Södertälje sjukhus efter en stroke. När Irmas dotter, Maud Skoog, kontaktade avdelningschefen på grund av bristande omvårdnad, blev hon nonchalant bemött och motsagd – och inga förbättringar har skett.

– Jag fick duscha i går, men jag får inte gå på toaletten, säger Irma till LT.

Trevlig kväll önskar vi på redaktionen!

Tipsa oss!

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72 023 (inled meddelandet med LTS) – eller mejla till [email protected]

Följ oss på sociala medier!

► Facebook ► Twitter ► Instagram