NYHETSDAGEN: Därför strulade Stadsnätet • Telge energi trotsar domstol – visar förbjudna reklamen • Advokaten från Södertälje bland landets bäst betalda

Telgechefens förklaring: Därför låg Stadsnätet nere hela måndagen

Som mest var 15 000 av de 21 000 användarna utan uppkoppling när Stadsnätet strulade hela måndagen. Många Södertäljebor blev irriterade av avbrottet och på sociala medier klagade många som menar att avbrott är vanliga i Stadsnätet. Driftschef på Telge nät, Johan Dillman, håller inte med om att avbrotten är många. För LT berättar han nu vad som ställde till det på måndagen.

Telge energi visar ”förbjuden” reklamfilm – riskerar miljonböter

2014 prickades det kommunalt ägda Telge energi för vilseledande marknadsföring och för att misskreditera konkurrenter. Telge energi tvingades betala 800 000 kronor i rättegångskostnader till Bixia AB. Skulle materialet fortsätta att användas väntade en miljon kronor i böter. Nu, fem år senare, väljer bolaget att återlansera samma film.

Advokat Jovicic från Södertälje drar in miljonbelopp som offentlig försvarare: ”Väldigt många begär mig”

Advokat Slobodan Jovicic från Södertälje, fick över 13 miljoner kronor i ersättning som offentlig försvarare under 2018 fram till oktober i år. Det gör honom till landets fjärde högst betalde offentliga försvarare, under 2019 har han dragit in närmare 680 000 kronor – per månad!

– Förklaringen är väldigt enkel, jag har lyckats etablera en efterfrågan, säger han.

