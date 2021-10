Nyförvärvet tvingas bort – efter bara sex veckor: ”Hon är besviken”

24-åriga Aliyah Jeune kom till SBBK från spel i Ukraina förra säsongen. På de tre ligamatcher hon har spelat för SBBK snittade hon 19 minuter och 12 poäng per match. Men efter bara sex veckor i Södertälje tvingas amerikanska nu bort från laget.

– Vi har inte kunnat bygga en tillräckligt effektiv roll för Aliyah för att få ut det bästa av hennes kvalitéer. Vi ser heller inte att vi kommer kunna hitta någon lösning på kort tid och då valde vi att gå skilda vägar på en gång istället för att dra ut på det, säger SBBK-tränaren Jesper Sundberg.

Är det här ett gemensamt beslut tillsammans med spelaren?

– Det här är ett beslut som jag har tagit. Aliyah ville gärna vara kvar med laget och kämpa, så hon är självklart ledsen och besviken över det. Det är ett jättetråkigt besked att ge men långsiktigt känner jag att det var den bästa vägen att gå. Både för hennes framtida karriär då hon får chansen att hitta ett lag där hon får en större roll och för SBBK som lag, säger Jesper Sundberg.

Aliyah Jenue var lagets bästa poängplockare i den senaste förlustmatchen mot Umeå. Men Jesper Sundberg menar ändå att hon inte har kommit in i den taktik som ledarstaben har satt upp för årets upplaga av SBBK.

– Det finns några olika anledningar. Men för mig faller det på att de taktiska detaljerna vi behöver sätta inte riktigt har satt sig på de här sex veckorna hon har varit här. Då känner vi att det inte finns utrymme att lägga mer tid på de sakerna, för lagets bästa måste vi framåt och då var det bäst att göra så här.

Att amerikanskan lämnar innebär att det uppstår ett hål i SBBK:s trupp. Men trots att laget nu har två importplatser öppna finns det enligt Jesper Sundberg inga långt gångna planer för att värva i dagsläget.

– På importfronten har vi ingenting på gång just nu. Steg ett var att inte gå vidare med Aliyah, nu ska vi fundera på vad vi ska göra härnäst. Först och främst vill vi maximera truppen vi har på plats, för att få ut mer av varje spelare behöver vissa få fler minuter för att komma in i det. Om vi värvar in någon beror lite på vad som finns på marknaden och hur vi hanterar spelet utan Aliyah. Troligtvis blir det en förstärkning någon gång, men om blir om en vecka eller i januari får vi se.