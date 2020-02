Nyförvärvet ger SSK inblick i Karlskogas målmaskineri: ”Är nyckeln”

Det är bara Modo som gjort fler mål i hockeyallsvenskan den här säsongen. Med 179 mål på 48 matcher snittar tabellfyran nästan fyra mål per match.

SSK:s försvarsspel kommer att testas – både i Nobelhallen på onsdagen och i slutspelsserien i mars.

– De (BIK Karlskoga) är duktiga framför mål och bra på att driva in och få in puckar i det området. Det var en av punkterna som vi hade på träningen i dag. Samtidigt tycker jag att vi har spelat ett bra försvarsspel senaste tiden och ska känna ett självförtroende i det. Men vi kommer att behöva steppa upp, säger SSK-tränaren Dennis Bozic.

Räkna med att SSK kommer att vara välinformerat inför mötena med BIK Karlskoga.

Nyförvärvet Filip Ahl, som inlett med fyra poäng på sex SSK-matcher, kommer in med detaljkunskap om värmlänningarnas spel.

– Jag surrade lite med Matheus (Vieweg, videocoach, LT:s anm.) om vissa varianter de har och lite om spelsystemet, som jag tror att de fortfarande har kvar i uppspel och så. Det är klart att man har inside och jag försöker hjälpa till så mycket jag kan, säger forwarden, som nu återvänder till Nobelhallen för första gången sedan det uppmärksammade uppbrottet med klubben.

– Det blir speciellt, tror jag. En konstig match att spela, men det blir kul.

Skilsmässan mellan Ahl och BIK Karlskoga förvånade de flesta som följer serien. Inte så konstigt då Ahl hade gjort 40 poäng på lika många matcher, och laget var hockeyallsvenskans giftigaste med 160 mål framåt.

Oerhörda fyra mål per match.

– Jag lirade ju där och vet vad som var grunden. Vi hade två fungerande och bra powerplay i BIK, som i princip alltid gjorde mål när vi fick chansen. Skickliga spelare. Stora och tunga. Det är svårt för backarna att komma åt, säger Filip Ahl.

Vad är nyckeln när man spelar mot Karlskoga?

– Deras backar är också ganska stora och tunga, så det gäller att få dem djupt och snurra med dem i fart och ta pucken mot mål. Det är nog nyckeln skulle jag tro.

Forwarden gjorde 16 av sina 40 poäng i just powerplay, där BIK Karlskoga var effektivast i serien med 29,7 procent. Men det var med Filip Ahl. I de åtta senaste omgångarna har värmlänningarnas offensiv kallnat.

Målsnittet har sjunkit till 2,38 mål per match efter 19 mål i de åtta senaste matcherna, vilket bara är nionde bäst i serien under perioden.

En anledning till det är att Karlskogas chanser i skottsektorn har sjunkit från runt elva per match med Ahl i laget till åtta per match sedan han lämnade. Fem mot fem är BIK Karlskogas Corsi också sämst i serien sedan slutet av januari – och motståndarna får i snitt sju fler skott mot mål per match.

Powerplay är också betydligt svalare utan Ahl. De senaste åtta matcherna är det bara åttonde bäst med 17 procents utdelning. Men det kan lika gärna vara en temporär effekt av nya formationer.

– Det går nog upp och ned i powerplay. Så är det alltid. Sedan hade vi ett bra och fungerande powerplay just då. Och ett bra självförtroende och gjorde mycket mål i det powerplay som jag var inne i. Det blir ju klart annorlunda för ett powerplay när en spelare som har inverkan försvinner och man ska försöka hitta ny kemi. Men powerplaystatistik går upp och ned hela tiden, säger Filip Ahl.