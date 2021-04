Nye SSK-tränaren: ”En jättestor utmaning i klubben jag älskar”

Det blev nyss klart att Jörgen Bemströms kontrakt inte skulle förlängas med Djurgårdens IF, där han de senaste två säsongerna varit assisterande tränare. Men redan innan hade surret om att Bemström skulle bli SSK:s nye tränare börjat.

– Micke (Samuelsson, SSK-sportchef) och jag har haft dialog ett tag kan man säga. Saker har fallit på plats och det här känns jäkligt bra långt in i hjärtat. Helt rätt att ta steget där jag är i min tränarkarriär, säger Jörgen Bemström.

Han berättar att han hade fått frågan om att vara kvar i Djurgården, men insett att han själv inte jobbat på ett sätt som varit utvecklande för honom själv och att han därför behövde ta ett initiativ.

– I ett delat ledarskap får jag ta mer ansvar och får fram mitt bästa jag på ett bättre sätt, men det är mycket upp till mig själv. Nu när jag varit assisterande tränare har jag inte fört talan dagligen till ett lag. Det har jag saknat från när jag var headcoach för J18 och J20.

Hur har din roll varit hos Djurgården?

– Först var det utveckling under hockeygymnasiet, bygga om en hel playbook om hur juniorverksamheten skulle se ut plus att jag var headcoach. Sedan när Stefan Nyman försvann föll det sig naturligt att jag blev backcoach i A-laget.

Lite bakvänt för en gammal forward?

– Det kan man vända på, för jag vet ju hur en forward tänker mot en back. Sedan finns det ju vissa tränare som inte ens har spelat hockey. Det handlar om utförande, tydlighet, att få en grupp att göra jobbet. Inte bara om bakgrunden, utan människan bakom, hur man framför det.

Hur är du som tränare?

– Jag är mest nöjd med att jag fått bra feedback på att jag varit en bra ledare mot individer i grupp. Att jag varit nära och tydlig med vad jag vill i kommunikationen. Jag är noggrann, strukturerad och jobbar mycket efter beteendet hur vi ska göra för att få ett bra resultat. Man kan spela hockey på olika sätt, men ”gritten”, att göra jobbet varje dag, behövs för att lyckas. Oavsett vad du jobbar med så lönar det sig att göra jobbet varje dag och träna hårt. Nu kommer min röst att höras mer, man kommer analyseras utan att folk egentligen vet vad jag gör, men den lilla pressen vill jag ha på mig. Jag vill att mina idéer ska komma fram och att folk ska jobba åt det hållet.

Vilka är dina idéer om SSK?

– Jag tror alla tränare säger att man ska vara spelförande och hårt jobbande, men hockeyn förändras. Just nu möter man mer ett styrspel i mittzon och samlat försvar, då måste man ha bra kontroll på pucken nerifrån, kanske behöver man mer snabba spelvändningar. Sedan kan man prata hur många detaljer i spelet som helst, men när SSK summerade säsongen såg man att man behöver vara starkare i den heta ytan, man måste in där målen görs. Tar man sig inte in i eller försvarar den ytan så förlorar man de jämna matcherna.

Han säger sig ha följt SSK och sett ungefär 30 matcher per säsong.

– Man ser ganska tydligt att man fem-sex år tillbaka haft spelare som kunnat göra skillnad. Weigel och Holm. Meyer och Dyk. Olesen, Blomstrand och Bengtsson. Man har haft bra powerplay. Mickes sätt att bygga nästa trupp kanske inte blir på samma sätt, utan att man förlitar sig på att gruppen ska göra det bra ihop. Det är klart vi måste ha någon som kan pilla in puckarna också, men att höja nivån i fem mot fem och leda matcherna därifrån tror jag är viktigt för att nå en framgång. Att man jobbar för varandra snarare än att ha en bra målskytt. Man kanske haft en bra förstafemma men inte har fått ihop det andra? Sedan är det svårt i allsvenskan, man har en grupp ena året, en grupp nästa, bra spelare försvinner. Det blir en jättestor utmaning.

Du kommer hem som gammal stjärna, känner du förväntningarna?

– Jag tror jag har störst förväntningar från mig själv, att jag ska göra ett bra jobb. Andra kan tycka och tänka, vissa att det är bra och vissa undrar vad jag ska här och göra. Att vara hyllad stjärna, haha, det blir man inte i Södertälje. Det var många år det gick upp och ner, sedan har det gått tolv år och förmodligen har jag blivit tolv år klokare. Då trodde man att man var en ledare, att det skulle vara på det sättet. De senaste tio åren har ledarskapet förändrats så kopiöst mycket. Man har inte att göra med robotar utan människor som ska trivas, med unga människor som behöver bekräftelse. Så jag är en otroligt mycket bättre ledare nu och så bra tränare som jag är nu har jag aldrig varit. För två år sedan kanske jag inte var mogen uppgiften. Jag ville vara ”färdig” den dagen jag skulle komma hem till Södertälje.

Ett tvåårskontrakt börjar officiellt att gälla den 1 maj.

– Man gör mycket bra saker i Södertälje, man ska inte komma in och tro att man vet allt. Vi kollar på vad man gör bra, med min erfarenhet kanske det finns saker som kan förändras till det bättre, men så långt har vi inte hunnit diskutera utan allt får ta sin tid.

Jörgen Bemström har varit med om att ta upp SSK som spelare två gånger, men även åkt ur högsta serien, både som spelare – och som ledare när han efter den karriärsdödande skadan hoppade in som assisterande tränare.

– Det året när det var slutspel och Scaniarinken kokade, det var helt magiskt. Det är underbara minnen från när vi mötte Linköping, ett fullsatt Scaniarinken – få arenor är så magiska.

När går SSK upp i SHL?

– Jag kan inte säga att vi ska gå upp nästa år eller om fem, utan om man gör bra saker över tid och kan vara ett topp sex-lag under en längre tid, då är tiden för dig då alla är redo för det. Det känner man på resans väg. Om man vinner serien som Timrå har man gjort bra saker varje dag, man har bra spelsystem och gör jobbet för varandra. Har man då även bra spelare, då är det bra kryddat.