Nya motionstrenden – spring en engelsk mil varje dag: ”Man får mer energi”

Görans fem råd:

• Om man bestämmer sig för runstreak – börja med att gå varje dag. • När det känns bra, börjar du med powerwalk, lite snabbare gång så pulsen går upp. • Om du kört powerwalk 12 minuter per dag under en tid är inte steget långt till att börja jogga. • När man bestämt sig för runstreak behöver man inte fundera på om man ska träna, snarare när. • Se möjligheterna till att få in det som en rutin – på väg till eller ifrån jobbet, under lunchen eller walk-and-talk-möten. Gör det till en vana – som att borsta tänderna.