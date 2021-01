Ny råttinvasion i Södertälje – storsatsning ska bekämpa djuren: ”De är överallt”

Under sommaren 2020 placerade Södertälje kommun ut 25 elektroniska fällor i Stadsparken, Kvarnlunden, Dalparken, Campusparken och Brunnsängs lekplats för att försöka få bukt med det stora problemet med råttor i staden. Det hade föregåtts av en akut giftbekämpningsinsats under våren.

De första sammanställningarna som gjordes efter sommaren gav vid handen att satsningen på elektroniska fällor gett gott resultat.

Läs mer: Giftet bromsade råttinvasionen i centrum – nu ska elstötar hålla gnagarna i schack

Vid en genomgång som kommunen gjorde i mitten av december förra året framkom flera glädjande resultat: cirka 200 råttor hade fångats av de elektroniska fällorna sedan de installerats fem månader tidigare. Man hade också lyckats åtgärda en trasig avloppsledning som misstänktes vara ett tillhåll för råttor.

Men samtidigt gjorde man en tråkig upptäckt: råttorna tycks på nytt ha hittat tillbaka till Stadsparken.

– Vi har gjort en inventering där man ser att de ökat igen. Så nu ska vi göra en till giftbekämpning för att minska det stora flödet av råttor, säger Tomas Lindgren, parkingenjör på Södertälje kommun.

Under fem veckor, med start vecka 3, ämnar kommunen försöka ta död på så många råttor som möjligt i Stadsparken. Eftersom det rör sig om just gift som metod kommer fällorna att stängslas in.

Vi har fått in info om att det är råttor överallt

Tomas Lindgren beskriver hur problemet med råttorna kan yttra sig för den vanlige flanören i Stadsparken.

– De är skadedjur och folk tycker inte om dem. Sitter du och fikar i parken så kommer råttor springande mellan dina ben. Förr eller senare är det en råtta som tar sig in i någons väska, säger han.

Läs mer: Råttinvasion runt Nois restaurang – efter dumpningar vid återvinningsstationen i Östertälje: ”Det är för jävligt!”

Förutom att vara smittspridare orsakar råttorna årligen skador till stora belopp för såväl kommunen som privata fastighetsägare. Nyligen blev Tomas Lindgren kontaktad av en driftchef som larmade om att råttor grävt ett underjordiskt tunnelsystem under Centralplan framför stationen, gångar som hotar att underminera plattorna.

Södertälje kommun har därför valt att spänna musklerna än mer i kampen mot råttorna. En arbetsgrupp med tjänstemän från Stadsmiljö/Parkplanering, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge Nät ska tillsammans jobba för att vinna kriget mot gnagarna. Tanken med sammansättningen är representationen i gruppen ska spänna över flera delar av kommunens verksamhet.

– Råttorna är jätteprioriterade eftersom just förra året har varit väldigt mycket fall, vi har fått in info om att det är råttor överallt. Tydligen är det så i hela Stockholmsregionen, säger Tomas Lindgren och fortsätter:

Läs mer: Råttproblem hos grönsakshandlare – nu prickas företaget efter en kontroll

–Enligt Anticimex är det största flödet av råttor i avloppsledningarna så bland annat tittar vi på elektroniska fällor i avloppen. Men det är ett stort jobb och vi kommer att behöva arbeta under många år framåt, säger han.

Råttor har grävt ett underjordiskt tunnelsystem under Centralplan

Tror du att råttsituationen i Södertälje kommer att se bättre ut om fem år?

–Absolut, om vi får jobba fram det koncept som vi har som lösning så tror jag det. Det är många bitar som samspelar, det handlar om att jobba ovan jord, i avloppssystemen och med utformning och hantering av sopkärl. Är det något i den kedjan som inte håller så finns det mat de kan komma åt, säger Tomas Lindgren.

Fakta: Södertälje kommuns insatser för att minska antalet råttor

En samverkansgrupp har startats bestående av representanter från Stadsmiljö/Parkplanering, Telge Bostäder, Telge Fastigheter och Telge nät. Syftet är att samordna råttbekämpningen inom kommunen.

Avtal med Anticimex för akuta åtgärder som innebär att elektroniska fällor sätts ut på lämpliga platser

Problemområden, det vill säga platser där flödet av råttor är stort, ska kartläggas