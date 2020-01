Ny lokal och Christinas driv lyfter frisörsalong: ”I Nykvarn är vi bra på att samarbeta”

När Nykvarnsbon Christina Riipi Glatkow gick ut gymnasiet hoppade hon direkt in i livet som egenföretagare – för att ta sig an sin karriär som frisör. Idag, över tio år senare, har hon nystartat sin egen salong NEW & Y.O.U i Nykvarns centrum.

– Jag är i grunden väldigt driven och om jag inte har något att göra som kommer jag hitta på något iallafall, säger Christina Riipi Glatkow, när hon reflekterar över sin resa i företagandet.

Hon började, som många andra frisörer, med att hyra in sig på salonger. Först i Järna, sedan i Södertälje och till slut hamnade hon i hemstaden Nykvarn. Men för att överleva som företagare i skönhetsbranschens tuffa konkurrens behöver man ha en personlig närvaro online, menar Christina.

– Jag var snabb med att inse att sociala medier var ett bra sätt att nå ut till kunder. Så jag kunde snabbt bygga upp en bas av kunder som växte på sig med tiden, säger hon, och tillägger:

– Jag har jobbat väldigt hårt med att få upp verksamheten och till slut hade jag fullbokat, idag bokar jag själv i majoritet bara stammiskunder som har varit hos mig i flera år.

För några år sedan köpte hon hus i Nykvarn och fick snabbt en förfrågan om att köpa upp salongen Clipcorner som fanns i centrum. De första tre åren höll hon kvar både namnet och lokalen för företaget.

– Jag tänkte att det var en bra idé att etablera mig här och det finns en positiv framtid, i och med att det kommer bli ett nytt centrum och för att Nykvarnsborna är väldigt stöttande till lokala företag.

Men i och med allt bygge som planeras i centrum behövde hon hitta en ny lokal. Därmed fick hon även idén om att ge en nystart till sitt företag. Hon flyttade in till sin nya lokal för ett år sedan, på motsatt sida av centrum, och den nya lokalen blev ett lyft för hennes verksamhet som ledde till det nya namnet NEW & Y.O.U.

– Kunderna följer med en i verksamheten, med den här lokalen blir vi mer attraktiva och syns bättre. Utanför dörrarna kan det i centrum kännas lite dött, men vi har våra bokningar kvar, säger Christina Riipi Glatkow.

Skönhetsbranschen är fylld av trender, men för Christina har det varit viktigt att lita på sin fingertoppskänsla och inte vara för ivrig att följa allt som dyker upp – för att fortsätta vara både inbjudande och inkluderande för sin kundkrets.

– Jag vet att många känner av konkurrensen i den här branschen och känner att de måste slåss om kunder. Men jag tror på mitt koncept av att ha personlig kontakt, att mina kunder aktivt väljer mig för att de gillar vad jag gör.

I nuläget erbjuder salongen frisörer, hudvård, fransförlängningar och spraytan – men att utveckla verksamheten ytterligare är en framtida möjlighet. Dessutom upplever hon ett bra klimat företagarna i kommunen sinsemellan, som öppnar för möjlighet till samarbete.

– I Nykvarn är företagare duktiga på att samarbeta med varandra, istället för att konkurrera hårt. När vi exempelvis har ett event som gör att vi håller öppet senare på kvällen, så joinar många med i det för att skapa extra rörelse i centrum, säger Christina och fortsätter:

– Vi är måna om varandra och blir ledsna om en butik lägger ner. Vi gläds åt varandras framgångar och det märks företagare emellan.

En utmaning för att fortsätta hålla upp sin ruljans är däremot näthandeln, berättar Christina.

– Jag brukar påpeka att vi erbjuder en service och viktiga råd, dessutom med samma priser som finns på nätet. Och om man vill ha en livligt centrum, så ska man stödja företagen man besöker i person.