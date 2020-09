Ny förlust i toppmatch – Assyriskas stjärnförvärv sågar sig själv: ”Jävligt besviken”

Assyriska hade chansen att gå upp i serieledning i division 2 södra Svealand vid seger hemma mot Tyresö. Men det läget kunde inte AFF utnyttja. Södertäljelaget föll med 1–3 och ligger istället femma i tabellen, fem poäng från förstaplatsen.

Efter slutsignalen var det både nedstämt och irriterat i Assyriskalägret.

– Vi måste göra det bättre. Jag förstår inte hur det kan saknas vilja i en sådan här match. Vi hade för dålig fart på bollen och duellspelet var svagt, framför allt i första halvlek. Sen kommer vi ändå ut i början av andra. Vi sätter fart och får in 1–1. Där kändes det som att vi var på gång. Men sen får de in 1–2, jag vet inte hur den går in, och tyvärr så dödar det oss lite grann, säger Boris Ljevar.

Samtidigt berömmer han motståndarna.

– Tyresö gör det smart. De spelar kanske ingen fantastiskt fin fotboll, men de gör bra i det de ska göra. Det märks att de har läst på hur vi spelar. De ligger lågt och väntar på våra misstag, så att de kan gå på omställningar. Där får Tyresö matchen dit de vill och tvingar oss till att slå massa inlägg, ett spel där de är starka.

Assyriska står nu på två förluster i serien. Båda har kommit mot topplag, mot Tyresö och BK Forward. Och Ljevar tycker att det fanns tendenser som liknande varandra i båda förlustmatcherna.

– Även mot Forward gjorde vi bort oss i vissa smådetaljer, där vi inte får förlora duellspelet och tappa bollen i jobbiga lägen. Motståndarna får göra billiga mål och det får inte hända om man ska vinna en serie. Speciellt inte nu när det bara är enkelmöten, då blir varje match skitviktig.

– Samtidigt tycker jag att insatsen mot Forward, totalt sett, var något helt annat än den mot Tyresö. Mot Forward gjorde vi många bra saker, med ett fint passningsspel, och borde ha vunnit.

Ljevar kom till Assyriska från Superettaklubben Västerås SK inför säsongen. Mittfältaren har startat i samtliga av AFF:s sju seriematcher i år, men tycker att han kan prestera bättre.

– Jag är jävligt besviken på mig själv. I den här matchen mot Tyresö var jag dålig på många punkter, om jag ska vara helt ärligt. Och om man kollar på de andra matcherna så har jag inte heller varit så bra.

– Jag kommer från en tuff försäsong och har inte kunnat träna på bra. Jag har haft många skador och det har varit hackigt. Det är surt när det känns som att det inte riktigt stämmer.

Samtidigt känner att 32-åringen att han har flera egenskaper som han kan bidra med i gruppen.

– Jag försöker vara professionell i allt jag gör. Där försöker jag prata med grabbarna och ge dem tips och så. Det finns jättemycket kvalitet här, så jag försöker mer visa hur man ska bete sig och hur man ska leva utanför planen för att nå ännu högre upp i seriesystemet.

Matchfakta, division 2 södra Svealand

Assyriska FF–Tyresö FF 1–3 (0–1)

Mål: 0–1 (27) Ruben Lindström, 1–1 (52) Benjamin Fadi, 1–2 (73) Niclas Thomasson, 1–3 (86) Hisham Shnawa.