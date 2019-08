Nu ska Mälarbrons förbindelser renoveras – flera gator stängs av

Anmäl text- och faktafel

Även gång- och cykelrampen från Mälarbron och ner invid Kattsvansen stängs av för trafik, det meddelar kommunen på sin hemsida.

Arbetet görs nu eftersom bron under Mälarbron på Västra kanalgatan är i behov av reparationer och underhåll. Busstrafiken kommer under arbetet att ledas om via Nygatan och Jovisgatan, busshållplatsen Paradisgränd stängs av.

- Det här är nödvändigt underhålls- och reparationsarbete av broarna för att fortsätta upprätthålla en bra standard, säger Jennifer Jonsson, projektledare för brorenoveringarna, på hemsidan.

Under renoveringen tas även ett antal parkeringsplatser bort på Västra kanalgatan, Nygatan och Jovisgatan.