Nu ska hjärt- och kärlsjuka få bättre vård på Södertälje sjukhus – ny mottagning öppnar

Nu får Södertälje sjukhus en egen mottagning för klinisk fysiologi, mottagningen kommer fungera som en resurs för inneliggande patienter. Klinisk fysiologi innebär att man gör olika undersökningar bland annat av hjärt- och kärlsjukdomar, ultraljud av hjärta, olika sorters EKG och cirkulationsutredningar. Mottagningen invigs den 21 februari och räknas vara fullt igång lagom till månadsskiftet.

– Det blir en förbättring med kortare väntetider och bättre kvalité på vården. Klinisk fysilogi kommer ge våra patienter snabbare vård och behandlingar genom att de slipper åka till andra externa enheter, säger Manizhe Afra, verksamhetschef och överläkare.

Just patienter med hjärt- och kärlproblem i Södertälje med omnejd, har varit en patientgrupp som hamnat i kläm under stora protester när Hjärt- och kärlcentrum förlorade en upphandling för ett par år sedan. Sedan dess har mottagningen omvandlat sin verksamhet, till just klinisk fysiologi.

Mottagningen på sjukhuset riktar sig enbart till inneliggande patienter och patienter på medicin- och geriatrikmottagningen. Och allt fler patienter på sjukhuset har behov av att snabbt bli undersökta, den vanligaste patientgruppen är äldre och multisjuka. Mottagningen kommer ha kapacitet till att ta ungefär åtta patienter om dagen och det handlar bara om redan inlagda patienter på sjukhuset.

Manizhe Afra menar att det finns en utmaning med att rekrytera de nu tillsatta tjänsterna, men att hon är mycket nöjd med de rekryteringar som hon har gjort. Två biomedicinska analytiker och en klinisk fysiolog. Förberedelserna har pågått i tio månader och Afra är övertygad om att mottagningen behövs.

– Vi har ett jämnt flöde med patienter i stigande ålder, det finns behov av att kunna utföra de här undersökningarna direkt på sjukhuset. Vi kommer undersöka alla vuxna patienter, jag tror att det kommer bli väldigt bra för verksamheten och jag är glad att vi fått resurserna trots det ekonomiska läget, säger Manizhe Afra.