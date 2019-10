Nu har filmen om Hilma af Klint premiär – snart kan du se den i Mölnbo

I dag vet man att Hilma af Klint var först med det abstrakta måleriet, långt före de stora namnen som fick den äran inom konstvärlden. I regissören Halina Dyrschkas film ”Bortom det osynliga”, som LT tidigare skrivit om, ställs frågorna om konstnärer kan ha sett af Klints målningar och tagit intryck, då flera av deras verk har stora likheter med de tavlor som af Klint målade flera år tidigare. Det skriver folketsbio.se som visar filmen med premiär på Bio Rio i Stockholm på fredag och som sedan visas i bland annat Mölnbo på söndag (6 oktober).

– Utöver att ge Hilma af Klint en rättmätig plats i konsthistorien lyckas den tyska regissören Halina Dyrschka i denna dokumentär kongenialt förmedla den tidlösa, andliga och storslagna känsla som finns i Hilma af Klints verk, står det på folketsbio.se som information om filmen.

Tidigare har konstnären och konstvetaren Ulf Wagner berättat för LT att det är konsthistorikern Åke Fant som kan ses som den som ”upptäckte” Hilma af Klint. Åke hade forskat om henne i början av 1980-talet och under en kulturkonferens då, ställdes Hilma af Klint ut i Ytterjärna, några år innan en större utställning arrangerades i Los Angeles 1986.

En separatutställning 1998 visade hennes målningar på Konsthallen i Södertälje och Moderna museet i Stockholm hade 2013 en stor utställning där man visade cirka 230 verk. Det var genom den utställningen som Hilda af Klint slog igenom även internationellt och hon hamnade så småningom i Guggenheim i New York med utställningen ”Hilma af Klint: Paintings for the Future”.

En aktuell utställning har vernissage lördag 5 oktober på Millesgården på Lidingö med utställningen ”Måleri och andlighet” som pågår fram till 9 februari (2020). 20 konstverk var av tre konstnärer (Hilma af Klint, Tyra Kleen och Lucie Lagerbielke) ställs ut.

Filmen visas först vid 12.00 på fredagen på Bio Rio i Stockholm, men visas på flera biografer under kvällen. På söndag visas filmen i Mölnbo.

Bortom det osynliga

Regi: Halina Dyrschka.

Språk: Engelska, svenska och tyska.

Textad: Svenska.

Längd: 93 minuter.

Premiärdatum: Fredag 4 oktober.

Originaltitel: Beyond the Visible – Hilma af Klint.

Produktionsår: 2019.