Nu är det rökt: Här är kommunens nya vapen i fajten mot fimparna

I dag drar Södertälje kommun, Södertälje city och Telgebolagen i gång en kampanj för att få fler att fimpa rätt, i askkopparna ovanpå sopkorgarna eller andra avsedda platser och för att fler ska slänga skräp i papperskorgar och sopkärl.

Fimpar är det största problemet när det gäller nedskräpning, fimpar står för 63 procent av allt skräp i centrum och generellt är just tobaksproblemet ett stort problem och det skräp som syns mest på stan. Man räknar med att det mellan 70 och 80 procent av all nedskräpning kommer just från tobaksprodukter, som plast, förpackningar, snus och fimpar.

Dessutom hamnar tobaksprodukterna i dagvattnet och läcker ut i vattendrag.

Södertälje kommun har gjort mätningar kring hur mycket skräp som finns i omgivningarna sedan 2010.

– Jag har varit med sedan då och man ser nu att det är renare. Vi har 200 askkoppar i centrum och vi ser att folk i större utsträckning gör rätt. Det är de som inte gör rätt som vi vill påverka nu, säger Tomas Thernström, avfallssamordnare på Södertälje kommun.

Han får medhåll från Aljoša Lagumdžija, centrumchef på Södertälje city

– Vi hoppas att vi kan samarbeta lite mer och jobba med sammanhållningen kring de verksamheter som finns i city, om de som arbetar i stan också blir bättre på att fimpa på rätt ställen, så kanske det blir lättare för besökarna att göra samma sak, säger han.

I dag, plockar Södertäljepolitikerna skräp i centrum, det är en återkommande tradition för att uppmärksamma och påverka problemet med nedskräpning. På Politikertorget kommer det vid tillfället ligga 30 gigantiska fimpar.

– Vi satsar visuellt, det blir lättare att förstå om det går att ta på – och vi arbetar både analogt och digitalt. Politikerna får städa upp de här fimparna, säger Aljoša Lagumdžija.

På vägen från stationen mot centrum, börjar brunnslocken färgas med budskap. I tydligt rosa kan gemene man läsa att fimpar innehåller gifter, att djur inte röker, att små saker gör skillnad och att 63 procent av allt skräp i stadskärnan är just fimpar.

– Vi försöker få folk att tänka efter lite, konstaterar Tomas Thernström.