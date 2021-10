Nu är det dags att skicka in din nominering till LT:s kulturpris – gör det enkelt här

LT:s kulturpris, som fram till 2006 kallades ”Eklövet”, har delats ut sedan 1988. Tanken är att uppmärksamma Södertälje och Nykvarns kulturliv och kulturpersonligheter som gjort något utöver det vanliga. Från och med 2010 delas priset ut i tre kategorier; ett huvudpris (kulturpriset), ett eldsjälspris och ett debutantpris.

– Vi har ett antal namn vi redan tittar på, men ser fram emot nomineringarna från läsarna, säger kulturredaktör Elias Zazi, som leder juryarbetet.

– 18 oktober är sista dagen att nominera.

Var kommer ni att dela ut priset?

– Vi försöker hitta ett lämpligt tillfälle, kanske i samband med Södertäljegalan i februari. Under de senaste åren har vi delat ut det under Kringelfestivalen och under pandemin förra året var vi utomhus utanför Saltskog gård.

Liksom förra året kan man nominera digitalt och då kan man klicka på formuläret nedan och skicka in sin nominering.

Vem kan få priset?

– Priset delas ut till kulturpersoner som gjort något konstnärligt utöver det vanliga. Men det ska vara något kulturellt. Vi tittar också på personens koppling till Södertälje och Nykvarn, säger Elias Zazi.

I sitt arbete försöker juryn titta på de olika genrerna inom kultur, som teater, musik, film, dans och litteratur, men en snabb titt på listan över alla som fått priset avslöjar att priset också har getts till historiker, serietecknare och scenpersonal. Elias Zazi vill dock framhålla att priset ges till personer som gjort sig förtjänta av det oavsett om det skulle vara ur en och samma genre.

– 2013 gick priset till filmregissörerna Teresa Fabik och Gorki Glaser-Müller samt till Inger Öjebro som driver Södertälje Filmstudio. Alla tre inom genren film.

I LT:s kulturprisjuryn sitter förutom Elias Zazi även Kristina Möller, Peter Taberman och Monika Nilsson Lysell.