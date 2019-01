Här framkallade Södertäljeborna sina bilder: ”Bara att lämna in filmrullen”

Anmäl text- och faktafel

Det är idag nästan lite svårt att komma ihåg den tiden med sitt rika serviceutbud just inom fotobranschen under den analoga eran. Den tiden hade börjat under inledningen av 1920-talet då rullfilmen började bli vanlig. Det var så som Kodak kom men sin slogan: ”Du knäpper och vi gör resten”.

Nya mera avancerade kameror med helt andra prestanda men även enklare enheter gjorde att snart sagt alla kunde skaffa sig en kamera och ta bilder vid skiftande tillfällen och sedan lämna in rullen. De färdigframkallade bilderna kunde sedan hämtas någon, eller några dagar senare. Enkelt och inte ekonomiskt oöverkomligt.

Var man lite händig och ihärdig gick det bra att göra framkallningsarbetet själv. Tidigare hade sådant arbete fordrat att vederbörande köpte kemikalier i en färghandel och gjorde i ordning de nödvändiga vätskorna hemma innan mörkrumsarbetet kunde sätta igång.

Det blev en stor lättnad och allt fler köpte sig en kamera och förevigade händelser och sedan bara lämnade in filmrullen till Fritz foto eller någon annan firma i samma bransch. Nu är fotograferandet digitalt och specialfirmorna ha flyttat ut till olika köpcentra.

En nackdel är att det har blivit svårare att ordna med förstoringar av bilder som finns på minneskortet. I butiken med sina skyltar finns numera en kosmetologiskt verksam rörelse som även har andra lockande produkter.

Bilden vi ser kan vara från 1960-talet och en påminnelse om att utvecklingen (nästan) aldrig står stilla