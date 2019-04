Bron band samman två världar: ”Genväg mellan municipal- och villasamhället”

Anmäl text- och faktafel

Klockan var 07.40 och resande väntade på tåget mot Stockholm. Här ser man tydligt den gamla järnvägsbron över spåren. Den hade den dubbla funktionen att se till att passagerarna på ett säkert sätt kunde ta sig ner till plattformen för att gå ombord tåget. Samtidig var gångbron en genväg mellan det gamla municipalsamhället och villasamhället söder om järnvägen.

Före 1915 hade man varit tvungen att passera spåren med de risker det innebar. Under åren ökade antalet tågrörelser (tåg som passerade) men även större tågtäthet. Nästa stora förändring kom med pendeltågstrafiken under senare delen av 1960-talet. Med ombyggnaden gjorde man en tunnel under järnvägen som ersatte den gamla järnvägsbron över spåren.

Den kraftiga ökningen av invånarantalet i både Södertälje och Östertälje alstrade en ökning av resande med tåg. Pendeltågstrafiken ökade med nya och längre tåg samt tätare avgångar.

Om vi återgår till bilden så låg det gamla municipet till höger medan villasamhället fanns till vänster. Under bron kan man se en del av bebyggelsen i Viksängen.