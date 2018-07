Åke Lindkvists rådhus från 1965 blev tingshus 1971

Anmäl text- och faktafel

Gamla Rådhuset hade en exil vid Västra Kanalgatan i tjugo år innan det kom tillbaka men då på östra sidan av Stora Torget. På västra sidan av torget byggdes ett nytt stort och modernt rådhus som ritades av arkitekten Åke Lindqvist.

Den administrationsbyggnaden invigdes 1965. I samband med den stora kommunreformen 1971 förstatligades rättsväsendet och rådhuset blev tingshus och är så än i dag även om planer på att bygga ett nytt finns och kan komma att ligga nära det rätt nya polishuset vid Järnagatan.

Under 1982 gjorde kommunen en stor upprustning av Stora Torget och stängde av all gatutrafik samt stensatte hela torgytan. Vi kan de prydliga fyrkanterna som delar in torgytan. I nedre kanten skymtar en av de gamla gjutjärnskandelabrarna som rustats upp och kommit till heders igen.

En liten del av Gamla Rådhuset går att se i högra, nedre kanten. Huvudfasaden mot torget har förändrats en del genom att man byggt ut försäljningslokaler mot den öppna platsen. Bilden är från det äldre stadiet. Läsaren får själv avgöra om förändringen är till de bättre.