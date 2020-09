Nostalgi: Stor förvandling av Orionkullen

Det var på den tiden man fortfarande kunde se Gamla Flickskolan och dess gymnastikbyggnad rätt väl nerifrån Ekdahlsgatan. Årtalet var 1964 och rivningsvågen drabbade som bäst kvarteren Karlavagnen och Orion.

I kvarteret Karlavagnen ser vi i vänstra kanten det gamla 1830-talshuset där Warenberg hade haft sitt åkerikontor och bostad men som blivit taget i anspråk som platskontor för byggnadsarbetena och som personalutrymmen för byggnadsarbetarna. Alldeles i vänstra kanten kan man skönja en smal del av det så kallade Marenpalatset som skulle bli rivet kort tid därpå. Mera upp i backen höll grävskopan på att demolera ett bostadshus som låg på Viksgatan. Arbetena hade hög prioritet för att kunna planera och utforma en stor parkeringsplats som bedömdes som viktig för området. Där skulle lite senare uppföras det stora parkeringsdäcket med sin underdel som fortsatte in under det blivande Kringlangaraget. Mera åt höger syns ett grått hus där målarmästaren Abrahamsson hade sin verkstad. Familjen var mest känd för sina söner, Kalle och Erik Abrahamsson som var kända idrottsmän. Nästa lilla del av ett hus tillhörde ett hus från 1850-talet som under 1880-talet blev kontor för Södertälje Trävaru AB. Detta företag hade sin brädgård strax intill.

I det stora arbete som genomfördes i stadens centrala delar under början av 1960-talet var bolaget tvunget att flytta bort och fick nya lokaler ute vid Ström.