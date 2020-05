Nostalgi: Gammalt mötte nytt under början av 60-talet

Där hade tidigare stått en äldre byggnad från 1880-talet som på sin tid varit lite av en dåtida koloss, det Holmbergska huset. Denna välbyggda bostadsfastighet blev knappt 75 år gammalt innan det revs 1958.

Den nybyggnad som skulle ersätta Holmbergs skapelse var Konsumtionsföreningens blivande Domus. Utvecklingen i centrala Södertälje hade stått praktiskt taget stilla under flera decennier för att under 1950-talet bli föremål för flera nysatsningar. Dessa stod sedan klara under påföljande årtionde.

Vi kan nämna några förutom Domus (dagens Telgehuset), varuhusen Kringlan och EPA (senare Åhléns). Bilden visar ett par kontraster mellan ett tidigt 1800-talshus där järnaffären Klingvall& Rahm hade sina omoderna och tungarbetade lokaler som hade fördelen att ha låg hyra som i viss mån kompenserade.

Det var en spänningarnas tid där gammalt mötte nytt. Ungefär samtidigt som Domus stod klart började den stora Citysaneringen som under ett par år svepte bort resterna av den gamla 1800-talsstaden och ersatte den med då moderna byggnader.