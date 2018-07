Sommarapparna som lyfter semestern – så håller du koll på väder och vätskenivå

Väder

Vi är nog många som hoppas på att det drar in en ny värmebölja snart och att himlen bjuder på en stor sol under semesterdagarna. För att kunna planera in utflykterna på de soligaste dagarna finns det flera appar att ta till hjälp. Klart.se och SMHI kan ge dig en hint om vad som väntar och om det är värt att ta med regnkappan eller inte.

Karta

För många är semestern en ypperlig tid att upptäcka en ny plats eller ett nytt land. För att slippa fastna på en väg ute i ingenstans där det saknas täckning kan man ladda ner appen CityMaps2Go. I den kan man ladda ner kartor över städer och därmed klara sig bra utan internet. I appen kan man också hitta matställen och boende.

Översätt

Att göra sig förstådd eller förstå ett nytt språk tar tid och är inte alltid så lätt, med appen SayHi Översätt kan man både prata och skriva in det man vill översätta. Har man tid och istället vill lära sig de enklaste fraserna kan man bära med sig appen Duolingo, där man kan öva stavning och uttal för de vanligaste orden och fraserna.

Valuta

Valuta+ är en app som kan omvandla alla valutor till svenska kronor. Med den kan du hålla koll på hur mycket pengar du gör av med under semestern.

Kontakt

Det har sagts många gånger, men det tål att sägas igen, när du reser i länder inom EU/EES både ringer och surfar du för samma kostnad som hemma. Messenger en bra app för kontakt, om du har tillgång till internet. Där kan du ringa som vanligt eller med video. Du kan också samla hela familjen i ett gruppsamtal.

Underhållning

Tv i all ära men till viss del är ändå sommaren något av radions högtid och det är svårt att missa när sommarpratarna på P1 sätter igång i juni varje år. Med Sveriges Radio Play kan du ladda ner alla avsnitt med eller utan musik och ta med dig hörlurarna till stranden, på bussen eller lyssna tillsammans med familjen vid frukosten. Glöm inte att försöka hålla mobil och hörlurar borta från sand i så stor mån som möjligt.

Foto

Nu för tiden är en semester inte en riktig semester innan du har delat med dig av sommarbilderna på sociala medier. Är det molnigt och tråkigt ljus? -Inga problem! Då kan du ta till Photoshop Express och göra bilden lite soligare. Alla har vi också tagit bilder där någon försvinner i skuggan, men även det går att ljusa upp.

Hälsa

Röda Korsets Första Hjälpen är en app som kan hjälpa till med frågor om allt från insektsbett till hjärt- och lungräddning. Har du den i mobilen vet du var du kan vända dig om olyckan skulle vara framme. Något annat som är särskilt viktigt att hålla koll på under varma dagar är vätskebalansen. Med appen My Water Balance kan du få påminnelser under dagen om hur mycket vatten du ska dricka. Glömmer du ibland att smörja in dig finns också appen Sunscreen som påminner dig om när det är dags att fylla på med solskydd igen.