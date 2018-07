Skrällbokning till första sommarkonserten – tidigare medlem i legendariska punkbandet

På torsdag är det premiär för sommarkonserterna, som i år äger rum på Stora torget i Södertälje.

Sedan tidigare var de värmländska rockabillybandet Top Cats, som bland annat varit med i melodifestivalen klara för kvällen.

Men nu får de sällskap, på tisdagsmorgonen presenterade centrumföreningen två nya bokningar.

Dels Julia & the Basement Tapes, ett ungt band med medlemmar från Södertälje och rötterna i blues och så kallad americana, som LT skrivit om tidigare.

Kvällen avslutas med en överraskande bokning: Richie Ramone, tidigare trummis i punkledgenderna Ramones.

-"Vi tycker det är jättekul att få hit en internationell artist och hoppas Södertäljebor och besökare ser tillfället att skapa ett härligt sommarminne", menar Lena Raattamaa.

Richie Ramone spelade i bandet mellan 1983 och 1987. Han var bandets tredje trummis efter Tommy Ramone och Marky Ramone.

Han spelade med på albumen To Tough to Die, Animal Boy och Halfway to Sanity.

Under 2010-talet har han släppt flera soloalbum och turnerat och de senaste åren har han turnerat i Sverige flera gånger.