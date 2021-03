Nils-Erik, 85, skrevs ut från sjukhuset – smittade sin fru med corona och avled sedan själv: ”En chock för oss alla”

Syskonen Tomas, Niklas och Nina Lindroos har samlats hemma hos Tomas för att ge sin bild av hur det var när pappa Nils-Erik, 85, blev sjuk, fick corona inom vården och sedan skrevs ut, utan att ha möjlighet att klara sig själv – tvärt emot vad Södertälje sjukhus bedömde. Och hur Nils-Erik slutligen gick bort.

Nils-Erik och frun Maj ville inte gärna vara till besvär – utan gärna klara sig själva. När pandemin kom sa paret därför upp sin städhjälp för att minska risken för att bli smittade av corona.

Nils-Erik Lindroos, ramlade i hemmet, en tisdag i slutet av november och skadade sig. Ett par dagar efter fallet, den 26 november, visade det sig att Nils-Erik hade feber och hade svårt att sitta upp i sängen. Nils-Eriks och Majs dotter, Nina Lindroos, ringde ambulans.

– Det var ingen större fara, pappa hamnade på en vårdavdelning den 26 november och man tog två covid-test som visade negativt. Däremot hade pappa blodförgiftning och på sjukhuset satte man in antibiotika.

Men sedan blev Nils-Erik sjuk, med fortsatt feber och snuva. Journalanteckningar visar att han testades positivt för covid-19, den 4 december.

– Han var inte sjuk när han kom in och mamma och pappa har inte umgåtts med någon, så han måste ha blivit smittad vid vårdtillfället, i ambulansen eller på sjukhuset, konstaterar sonen, Tomas Lindroos och fortsätter:

– Jag hade tänkt att det skulle bli tufft för våra föräldrar om de blev smittade, Mamma hade också diskuterat det med pappa och sagt att om du och jag får smittan så kommer vi inte klara oss.

Nils-Erik var förhållandevis pigg och ringde hem, men så ramlade han två gånger på kort tid när han skulle gå på toaletten på sjukhuset. Efter det blev han sämre och slutade ringa hem.

Men sjukhuset började blicka framåt, ur en journalanteckning framgår det:

”Ansökte till korttidsboende, men fick avslag, skrivs därför ut till hemmet i dag, efter att ha förbättrats.”

– Vi fick besked om att pappa var för frisk för korttidsboende, frågan var hur mamma 86 år, skulle skydda sig eftersom pappa fortfarande var smittsam, säger sonen Niklas Lindroos.

Familjen hade berättat för sjukhuset att Nils-Erik tidigare tagit sig fram med rullator och familjen fick i sin tur veta att han åt och drack själv, att han fick i sig ungefär en halv portion och kunde klä sig själv.

– Men när jag skulle hämta pappa visade det sig att han inte kunde gå och att han hade vuxenblöja. Det viftades bort som en säkerhetsåtgärd. Det gick inte att få upp honom ur rullstolen och jag fick kämpa för att lyfta in honom i bilen, jag kände bara att ”det här fungerar inte”, berättar Tomas.

Maj, hade sett fram emot att få hem sin Nisse men glädjen försvann när hon fick se att han inte kunde ta trapporna upp i lägenheten.

– Pappa fick släpas in i hemmet via källaren, som tur var så både min syster och jag på plats för att hjälpa pappa in i lägenheten. Luften gick ur mamma som var mycket bekymrad och ledsen att se Nils-Erik i så dåligt skick, säger Tomas.

Familjen fick inga förhållningsregler eller tips kring hur de skulle göra för att inte smittas av corona eller vad de behövde tänka på – det nämndes att Maj måste skydda sig.

– Det blev en chock för oss alla, det kan ju inte ha varit någon som kollade hans allmäntillstånd, träffade honom eller gjorde någon som helst konditionstest, eller bedömde vilken form han befann sig i inför utskrivningen. Man konstaterade bara att han var färdigbehandlad från blodförgiftningen. Men väl hemma kom Nils-Erik inte ur sängen – vi fick mata honom där, säger Nina.

– Jag hade verkligen tänkt att det skulle fungera. Men han kunde inte alls komma upp till toaletten och det visade sig att infektionen fanns kvar, de fick nog aldrig riktigt bukt på det, berättar Niklas.

Efter ett samtal till 1177 dagen därpå, tillkallades jourhavande läkare. Från 1177 fick syskonen höra att det är vanligt att äldre patienter skrivs ut till hemmen utan att någon kan ta hand om dem.

Den jourhavande läkaren gjorde bedömningen att Nils-Erik inte alls hade förmågan att klara sig själv och att han behövde akut hjälp – han kördes till ett korttidsboende Nynäshamn. Det bara ett dygn efter att Södertälje sjukhus skrev ut Nils-Erik och kommunen nekade honom en plats på ett äldreboende, för att ge Nils-Erik en chans att hämta tillbaka krafterna.

– Det stämde ju helt enkelt inte att han var så frisk så att han klarade sig själv. Vi undrar om Södertälje kommun tog rätt beslut gällande korttidsboende, om de fått rätt information om hur pappa mådde, säger Nina.

Syskonen tänkte bara att det skulle bli en bit att åka och hälsa på, det slog dem inte till en början att deras pappa kanske inte skulle bli bra igen.

– Sedan fick mamma feber så klart och blev inlagd på sjukhuset med corona hon också. Då hade vi en förälder inlagd i Nynäshamn och en på sjukhuset i Södertälje, och samma avdelning där pappa låg några veckor tidigare, säger Nina.

På julaftons morgon ringde de från Nynäshamn och berättade att Nils-Erik var mycket sämre.

– Det gick så väldigt fort, jag fattar inte att det kunde gå så snabbt, säger Tomas.

Niklas hade bara någon dag innan pratat med sin mamma och sagt att han trodde att pappa skulle komma hem igen, och att det skulle bli bra. De fick träffa sin pappa på julafton men någon riktig kontakt med honom fick de inte och när de frågade personalen om de skulle förbereda sig på det värsta var svaret ärligt.

– De sa att pappa skulle somna in mycket snart. Mamma var med om mycket under de där dagarna. Pappa som först var dålig, skrevs hem och sedan skickades till boendet i Nynäshamn. Hon själv som blev sjuk och inlagd och sedan nåddes av beskedet att pappa gått bort, säger Tomas

Den 28 december ringde de från boendet i Nynäshamn och berättade Nils-Erik hade avlidit.

– Det är inte Södertälje sjukhus i sig som vi är kritiska mot, jag har själv varit patient där och det har fungerat bra. Det är lätt att säga att vården inte fungerar. Den fungerar visst i stora drag, men i det här fallet har något gått helt fel när han skrevs ut och med den bedömningen som gjordes, fortsätter Tomas.

De resonerar kring hur äldrevården är bristfällig och att de äldre borde förtjäna det bästa, men bara tackar och tar emot.

– När man har jobbat hela livet så tror man innerligt att när jag nu behöver vård och omsorg så skall det fungera men det gjorde det inte alls i det här fallet, säger Niklas.

Också mammans hemskrivning fungerade bristfälligt – även om hon klarade sig bättre från covid-19. Hemtjänsten som hon hade blivit lovad dök aldrig upp.

– När det sjunkit in lite, förstår jag att det kanske bara fanns en utgång. Men pappa hade kanske kunnat slippa den där förödmjukelsen, att skickas hem i ett så dåligt skick direkt hem till mamma som fick ta emot honom, utan möjlighet att ta hand om sig själv – kanske kan det hjälpa andra om vi berättar, så att andra anhöriga får möjlighet att verkligen kolla upp hur det står till innan deras föräldrar eller familjemedlemmar skrivs ut till hemmet, säger Niklas.

I ett mejl svarar Södertälje sjukhus via Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef:

”Vi samarbetar hela tiden med kommunerna, bland annat via vårt utskrivningsteam, för att göra utskrivningen från sjukhuset så säker och trygg som möjligt.

Vi beklagar om och när vi misslyckas med det.

När patienter eller anhöriga tar kontakt med oss via 1177 eller patientnämnden kan vi med deras hjälp ännu bättre utreda om något inte har fungerat och förebygga att samma sak inträffar igen.”

Hos kommunen känner man inte till det enskilda fallet men Pernilla Andréason, chef på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning beklagar de anhörigas förlust:

– Det låter som de har haft en svår tid och att de har gjort allt de kan för att deras föräldrar ska ha det bra. Det som jag kan säga generellt är att när en person bedöms vara utskrivningsklar så får biståndshandläggare information om hälsotillstånd och funktionsförmåga från vårdpersonalen på avdelningen. Därefter gör biståndshandläggaren en bedömning om vilket stöd som ska beviljas efter sjukhusvistelsen. Om behovet av stöd sedan är förändrat så ska man ta kontakt med biståndshandläggaren igen. Vårt målsättning är alltid att den enskilde personen ska få stöd i den omfattning så att hen och dennes anhöriga kan känna sig trygga.