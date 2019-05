SSK-profilen Pastrnak jagar Stanley Cup-pokalen – här är svenskarna han ställs emot i finalen

Under natten till tisdag svensk tid är det nedsläpp för den första finalmatchen mellan Boston Bruins och St. Louis Blues i jakten på Stanley Cup.

För svensk del blir det en högintressant sådan med fem svenska spelare plus David Pastrnak som spelade sina säsonger som junior och första seniormatcher i Södertälje SK.

I Boston återfinns som bekant alltså David Pastrnak, tjecken som kom till Södertälje och öste in poäng under två säsonger och vann poängligan i SSK:s representationslag trots att han bara spelade 36 matcher den säsongen. En finalseger skulle bli Pastrnaks första i karriären.

Inför finalserien har Sporten kikat närmare på de svenska spelarna samt Pastrnak som finns i de två lagen.

Boston Bruins

David Pastrnak, forward, 22 år

Draftad: 2014, i första rundan som spelare 25 totalt av Boston Bruins

NHL-karriär: 320 matcher, 132 mål, 152 assist, 284 poäng

Stanley Cup: 0

Slutspelet 2018–19: 17 matcher, 7 mål, 8 assist, 15 poäng

Som 16-åring kom den tjeckiske ungdomslandslagsmannen till Södertälje under 2012 från hemstaden och moderklubben Havirov där han redan hunnit med att debutera i A-laget. I Södertälje blev det två säsonger där han gjorde stort avtryck genom att först vara en produktiv spelare i juniorlagen under sin första säsong samt hann debutera i allsvenskan för SSK innan han under säsongen 2013–14 gjorde 36 matcher och noterades för starka 24 poäng vilket han vann poängligan på i representationslaget. Efter att Boston Bruins valt Pastrnak i den första rundan i draften 2014 kallade de över honom direkt och han har nu etablerat sig som en av ligans bästa spelare där han denna säsong stod för personligt poängrekord med sina 81 poäng på bara 66 matcher.

I slutspelet har han fortsatt på den inslagna vägen och är med sina 15 poäng på 18 matcher näst bäste poängplockare i laget. Två av hans sju mål har dessutom varit matchvinnande sådana där det senaste säkrade Bostons plats i finalen.

Marcus Johansson, forward, 28 år

Draftad: 2009, i första rundan som spelare 24 totalt av Washington Capitals

NHL-karriär: 588 matcher, 120 mål, 214 assist, 334 poäng

Stanley Cup: 0

Slutspelet 2018–19: 15 matcher, 3 mål, 6 assist, 9 poäng

Född i Landskrona med IF Lejonet som moderklubb tog sig Johansson till NHL efter att han slagit sig fram som junior i Färjestad där han öste in poäng för J18-laget och fick debutera i SM-slutspelet 2008 som 17-åring. Säsongen 08–09 blev hans första av två som ordinarie i SHL där han avslutade med SM-guld 2009 innan spel i NHL med Washington Capitals väntade. Där var han under sju säsonger en uppskattad del i laget som jagade en Stanley Cup. Men när väl Washington vann cupen förra säsongen hade Johansson fått lämna laget för spel i New Jersey där det bara blev 29 matcher på grund av skadebekymmer.

Denna säsong inleddes även den i New Jersey innan han i slutet av februari byttes bort till Boston Bruins där han på tio seriematcher noterades för tre poäng innan han nu i slutspelet växlat upp och gjort nio poäng på 15 matcher.

Joakim Nordström, forward, 27 år

Draftad: 2010, i tredje rundan som spelare 90 totalt av Chicago Blackhawks

NHL-karriär: 352 matcher, 27 mål, 34 assist, 61 poäng

Stanley Cup: 1 (14/15)

Slutspelet 2018–19: 16 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng

Stockholmaren förde en tämligen anonym tillvaro på seniornivå i Sverige med 2,5 hela säsonger i AIK i SHL samt ett kortare gästspel i allsvenskan med både AIK och Almtuna. På juniornivå var han heller inte någon poängspruta men när Juniorkronorna vann VM-guld under jul- och nyårshelgen säsongen 2011–12, efter Mika Zibanejads smått ikoniska övertidsmål i finalen mot Ryssland, var Nordström assisterande kapten och stod för fem poäng på sex matcher. I NHL har Nordström inte heller gjort sig känd som någon poängspruta utan har istället gjort fått rollen som en hårt jobbande två vägs-spelare i Chicago, Carolina och nu Boston Bruins där han jobbar hårt i fjärdekedjan och i numerärt underläge.

Av svenskarna i årets Stanley Cup-final är han en av två som har fått varit med om att lyfta pokalen tidigare då han var en del av det Chicago Blackhawks som vann 2015 där han gjorde tre matcher i slutspelet.

St. Louis Blues

Carl Gunnarsson, back, 32 år

Draftad: 2007, i sjunde rundan som spelare 194 totalt av Toronto Maple Leafs

NHL-karriär: 581 matcher, 28 mål, 101 assist, 129 poäng

Stanley Cup: 0

Slutspelet 2018–19: 12 matcher, 0 poäng

Som 17-åring var Carl Gunnarsson ordinarie i det som då hette HC Örebro 90 i allsvenskan och togs ut i U18-landslaget. Därifrån gick hockeyresan vidare till Linköping där han gjorde fem säsonger, med utlåningar till IFK Arboga och Västerås, innan han var helt etablerad i SHL. Under sin sista säsong i LHC blev det 16 poäng på 53 matcher för backen som var med om att förlorad två SM-finaler med klubben. Återvände till Örebro för tio matcher med klubben under den på grund av lock out förkortade säsongen 2012–13.

Örebrosonen Gunnarsson har inte slagit sig in NHL på grund av att han öst in poäng från blålinjen. Istället är det smart försvarsspel som gjort att han nu är inne på sin tionde säsong i NHL. De senaste säsongerna har Gunnarsson dock dragits med skadebekymmer och denna säsong blev det bara 25 matcher i grundserien för den 32-årige backen som däremot fått spela i tolv av lagets 19 matcher i slutspelet på väg fram till finalen.

Alexander Steen, forward, 35 år

Draftad: 2002, i första rundan som spelare 24 totalt av Toronto Maple Leafs

NHL-karriär: 963 matcher, 238 mål, 367 assist, 605 poäng

Stanley Cup: 0

Slutspelet 2018–19: 19 matcher, 2 mål, 2 assist, 4 poäng

Med en NHL-spelare till pappa, Thomas, är det kanske inte allt för förvånande att att Alexander valde samma karriärbana. Född i Winnipeg och flyttade till Göteborg som tonåring för spel med Frölunda där han debuterade i Elitserien som 17-åring och gjorde 26 matcher för klubben. Sin första hela säsong i Elitserien krönte han med SM-guld och pris som årets bästa junior, ett år han fick även nästa säsong. I april 2004 stod han för en kontroversiell övergång när han bytte Frölunda mot Modo innan det blev klart att det skulle bli en NHL-lockout, en säsong som är Steens senaste i Sverige, bortsett de 20 matcher han gjorde för Modo 2012–13 då det på nytt var lockout.

Är den svensk som har längst meritlista och kommer under nästa säsong att nå 1 000 spelade matcher i NHL. Har varit assisterande lagkapten i St. Louis sedan 2010 och får nu spela sin första Stanley Cup-final för klubben. Är väldigt omtyckt i klubben och staden St. Louis.

Oskar Sundqvist, forward, 25 år

Draftad: 2012, i tredje rundan som spelare 81 totalt av Pittsburgh Penguins

NHL-karriär: 144 matcher, 16 mål, 24 assist, 40 poäng.

Stanley Cup: 1 (15/16)

Slutspelet 2018–19: 19 matcher, 4 mål, 4 assist, 8 poäng

Född i Boden med Boden som moderklubb lämnade forwarden Sundqvist hemstaden för spel i Skellefteå när det var dags för hockeygymnasium. Där fick han under säsongen 12–13 debutera i SHL och var sedan ordinarie när efterföljande säsong började och krönte den säsong med ett SM-guld där han stod för sex poäng i slutspelet. Var med och tog silver med Skellefteå under sin sista säsong i Sverige innan flyttlasset gick till Nordamerika. Där slog han sig aldrig riktigt in i starka Pittsburgh utan fick mest spela i AHL där han gjorde bra ifrån sig men fick spela två matcher i slutspelet 2016 som ledde till en Stanley Cup-ring. Trejdades under sommaren 2017 till St. Louis och efter ett tungt första år på grund av skador slog han personligt poängrekord med 31 poäng på 74 matcher denna säsong.

Har i slutspelet något oväntat klivit fram i rampljuset med fyra mål och lika många assist. Stod för det matchvinnande målet i den femte konferensfinalen mot San Jose.