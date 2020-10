NHL-influens till Hockeyallsvenskan – snart i Scaniarinken: "Ska bli lättare att förstå"

Arenaupplevelsen ska förhöjas. Och tydligheten kring domslut ska bli bättre. Detta görs genom att implementera ett nytt system inom Hockeyallsvenskan.

Förändringen som testades under kvalspelet i våras innebär att domarna ska annonsera alla utvisningar och videomålbedömningar direkt i arenan via högtalarsystemet. Detta är något som använts under flera år inom NHL, och nu kommer det alltså bli aktuellt även i Hockeyallsvenskan.

Ligan berättar via sin hemsida att systemet kommer att användas inom kort, men inte redan i kväll när Södertälje möter Mora. Systemet och tekniken kommer successivt att installeras i alla ligans arenor.

– Vi tar det här steget för att det ska bli lättare att förstå och ta till sig vad som händer i arenorna. Detta är ett sätt att höja arenaupplevelsen och skapa tydlighet kring vilka domslut som tagits, säger Björn Wettergren, domarchef i Hockeyallsvenskan till ligans sajt.

Inom en snar framtid kommer alla arenor ha möjligheten att använda sig av det nya systemet.