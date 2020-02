NATTENS NYHETER: Två män slogs utanför krog i Södertälje • Stadsjeep körde in i fasad

Nattens nyheter

Stadsjeep dundrade rakt in i fasad i Södertälje – våldsam förare misstänkt för rattfylleri. Sent på lördagskvällen small det. En stadsjeep hade kört rakt in i en fasad på Viksängsvägen i Söderälje.

Män slogs utanför krog på Järnagatan. Det var vid stängningsdags som tumultet bröt ut. Två män gjorde upp utanför en krog på Järnagatan i Södertälje och polis fick tillkallas.

Sport

SSK skickar tillbaka forward till Modo – efter bara tre matcher. Han skulle ha varit kvar i Södertälje till den 15 februari. Men nu är 19-årige forwarden Anton Gradin tillbaka i Örnsköldsvik.

Ha en trevlig dag!

