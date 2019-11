NATTENS NYHETER: Stoppad bilförare sprang iväg • Räddningspådrag vid brand på Scania • Unga vandaler iakttagna

Nattens nyheter

Polisen fångade in och grep flyende bilförare. Det var vid 03.05-tiden som polisen stoppade en bil för att genomföra en kontroll. Föraren stannade bilen men ville inte träffa polisen.

Kraftig brand på Scania under lördagskvällen. SOS Alarm larmade under lördagskvällen om en brand i en industribyggnad på Hertig Carls väg 10 i Södertälje. Tre stationer plus ledning från räddningstjänsten larmades ut till Scania. Vid 23.45-tiden hade två tredjedelar av räddningsstyrkan åkt tillbaka till sina stationer. Då var branden släckt.

Ungdomar slog sönder alla rutor på busshållplats. Ett vittne har sett ungdomar slå sönder alla rutorna på en busshållplats på Maskinförarevägen i Nykvarn. Skadegörelsen inträffade vid 21-tiden på lördagskvällen.

Morgonens toppnyhet

Flyktingen Seran Habash gör succé i kontroversiell huvudroll: ”Om jag vill något, så måste jag ha det”. Seran Habash flydde kriget i Syrien och kom ensam till Södertälje för två år sedan. Nu spelar hon huvudrollen i Täljes blivande brud, och pratar flytande svenska. "Jag är så stolt! Vi gör något bra om ett viktigt ämne".

Sport

SJÖLIN: Nu lämnar amerikanen – så påverkar det svenska mästarnas guldchanser. Han var en av nyckelvärvningarna inför säsongen. Men Andrew Smith lämnar Södertälje efter bara 19 matcher. Nu då? Svenska mästarna tappar en av ligans bästa skottblockare, men är trots det i en intressant position för att kunna försvara titeln. Andrew Smith tackade för sig i Södertäljelinnet genom att göra 12 poäng och ta fem returer i Södertäljes 87–70-seger borta mot Umeå. Och frågan är hur mycket laget kommer att sakna honom.

Ha en trevlig dag!

