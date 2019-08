NATTENS NYHETER: Rånare misshandlade bilförare och stal bilen – polisen lyckades gripa mannen som sedan anhölls

Nattens nyheter

Man gripen i Södertälje – ska ha misshandlat en man och tagit hans bil. Polisen hittade den stulna bilen och den misstänkte och grep honom. Senare under söndagskvällen tog åklagare beslut om att mannen skulle anhållas som misstänkt för rån.

Morgonens toppnyhet

Lösningen för Moraån kan dröja – ända upp till nio år: ”Det måste få ta den tid det tar”. En lagändring gör att nya förutsättningar råder i striden om Moraån i Järna. Kommunens deadline har skjutits fram med nio år.

Sport

Lagkamraten hyllar Sahlin efter SSK-fansens mäktiga mottagande: ”En franchise-spelare”. Nyförvärvet Christopher Bengtsson fick stående ovationer vid spelarpresentationen. Men målvaktsstjärnan Alexander Sahlin, 28, står i särställning hos supportrarna. Av mottagandet att döma.

Inrikes

Kulturminister Amanda Lind födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Kulturminister Amanda Lind (MP) från Härnösand födde under fredagen en dotter på Sundsvalls sjukhus. Det meddelade hon via Instagram under söndagen.

